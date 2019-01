Dlžník je horší ako vrah. Aj Čechov trápia exekúcie

Českú demokraciu ohrozuje dlhová špirála obyvateľov, ktorí nemajú šancu sa z pasce dostať. V nedeľu to na svojom webe napísal britský denník The Guardian, ktorý poznamenal, že poslanci sa chystajú hlasovať o konkurznej novele, vďaka ktorej by na oddlženie dosiahlo viac ľudí.