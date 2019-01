Do EÚ sa z Británie presúvajú aktíva v hodnote 800 miliárd GBP

Do nových finančných uzlov v Európskej únii sa z Británie pred brexitom presúvajú aktíva v hodnote takmer 800 miliárd libier (889 miliárd eur). Uviedla to poradenská spoločnosť EY.

Británia má koncom marca opustiť európsky blok. Ale predtým musí ešte parlament schváliť dohodu o brexite, ktorá zabráni náhlemu prerušeniu vzťahov s EÚ. Parlament má o dohode hlasovať na budúci týždeň, no stále nie je jasné, či ju schváli.

Čím viac sa blíži 29. marec a čím väčšia bude hrozba brexitu bez dohody, tým viac aktív sa prevedie do EÚ, povedal Omar Ali, vedúci oddelenia finančných služieb EY v Británii, podľa ktorého sa spolu s aktívami presúvajú aj niektoré pracovné pozície.

EY monitoruje „brexitové plány“ 222 finančných firiem od referenda v júni 2016, v ktorom obyvatelia Spojeného kráľovstva rozhodli o jeho odchode z EÚ. Vo svojej poslednej aktualizácii koncom novembra 2018 poradenská spoločnosť uviedla, že 80 firiem uvažuje alebo už potvrdilo premiestnenie majetku a zamestnancov.

Podľa tohto odhadu EY, firmy presúvajú z Británie aktíva za zhruba 800 miliárd GBP, čo je len zlomok britského bankového sektora v hodnote 8 miliárd GBP.

Spoločnosť Frankfurt Main Finance, ktorá propaguje nemecké finančné centrum vo Frankfurte nad Mohanom, predpokladá, že len do tohto mesta sa presunú aktíva v hodnote 750 až 800 miliárd eur, najmä v tomto 1. štvrťroku.

Finančné spoločnosti vytvorili v Európe zhruba 2000 nových pracovných miest v reakcii na brexit. Ich najobľúbenejšími lokalitami sú Dublin, Luxemburg, Frankfurt nad Mohanom a Paríž.

Hrozivé predpovede o premiestnení stoviek tisíc finančných pracovných miest zo Spojeného kráľovstva do EÚ sa tak nenaplnili. Britská centrálna banka Bank of England očakáva, že do 29. marca príde finančný sektor v krajine o približne 4000 pracovných mi­est.

„Hoci niet pochýb o tom, že sa pracovné miesta presúvajú z Británie, mnoho firiem sťahuje iba tých zamestnancov, ktorých presun považuje za nevyhnutný a najímajú si miestnych, čo im znižuje náklady, povedal Omar Ali. Ale zároveň upozornil, že ak dôjde k brexitu bez dohody, doterajšie presuny budú len "špičkou ľadovca“.