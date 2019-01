Alianciu Renaultu a Nissanu zatknutie jej šéfa Ghosna neohrozí

Aliancia Renaultu a Nissanu "v žiadnom prípade" nie je ohrozená. Uviedol to v pondelok na margo diskusií o budúcnosti aliancie šéf Nissanu Hiroto Saikawa. Tieto diskusie začali ihneď potom, ako šéfa aliancie Carlosa Ghosna zatkli v novembri v Japonsku pre podozrenie z finančných machinácií.

V rozhovore pre agentúru AFP Saikawa odmietol, že by alianciu, ktorá okrem Renaultu a Nissanu zahrňuje aj Mitsubishi, Ghosnovo zatknutie poškodilo. „Nemyslím si, že by bola ohrozená, absolútne nie,“ povedal.

K prípadu Ghosna sa vyjadriť odmietol. „To je záležitosť japonského právneho systému, takže ja k tomu nemám čo povedať,“ dodal s tým, že v súčasnosti sa sústreďuje na stabilizovanie spoločnosti.

Napätie medzi Nissanom a Renaultom pretrvávalo dlhšie, ale až Ghosnovo zatknutie ho odhalilo v plnej miere. Zatiaľ čo Nissan a Mitsubishi okamžite odvolali Ghosna z pozície predsedu predstavenstva, francúzsky Renault ho na čele firmy ponechal, iba dočasne presunul jeho právomoci na prevádzkového riaditeľa Thierryho Bollorého. Zároveň niekoľkokrát vyzval Nissan, aby zvolal schôdzku akcionárov, prostredníctvom ktorej chcel Renault podľa médií posilniť svoju pozíciu v japonskej firme.

To sa ale nepáči Nissanu a Saikawa pripustil, že jeden z problematických bodov, ktorým je pozícia v aliancii, by sa mal prediskutovať. Dominantným partnerom v aliancii je Renault, ktorý vlastní 43-percentný podiel v Nissane, zatiaľ čo japonská firma kontroluje v Renaulte len 15 % a nemá žiadne hlasovacie práva.

Navyše, zatiaľ čo aliancia ako celok predstavuje najväčšieho predajcu áut na svete, Nissan predáva viac áut než francúzska automobilka. Po zatknutí Ghosna sa niekoľkokrát objavili informácie, že Ghosn smeroval ku konsolidácii aliancie, napriek rastúcej nespokojnosti v Nissane so súčasným stavom partnerstva. Že tento stav bude chcieť Nissan časom zmeniť, to dal najavo aj Saikawa. „Momentálne nič meniť neplánujeme, ale v budúcnosti je to možné,“ dodal pre AFP.