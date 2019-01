Opäť menej byrokracie, úrady si výpis z registra trestov vyhľadajú

Štátne orgány si ich totiž budú vyhľadávať elektronicky. Ako v tejto súvislosti v pondelok na brífingu uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, toto opatrenie nadväzuje na zrušenie povinnosti predkladať výpisy zo živnostenského a obchodného registra, katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy.

„Tieto výpisy si orgány verejnej moci budú získavať už samé,“ povedal s tým, že štátne orgány sa budú napájať na integračnú platformu, kde získajú potrebné informácie. Rovnako budú tieto informácie schopné získať mestá a obce.

Podľa Rašiho má toto opatrenie význam pre úsporu času, ktorá by podľa neho mala predstavovať približne 620 000 hodín, ktoré by občania strávili pri získavaní výpisov, ale tiež pre úsporu financií. „Za rok by to malo byť viac ako 10 miliónov eur, predpoklad je možno až 13 miliónov,“ zdôraznil s tým, že za výpis museli občania v minulosti platiť štyri až päť eur. Informácie z výpisov budú podľa Rašiho môcť dostať iba príslušné inštitúcie a nimi poverení zamestnanci, ktorí majú na to presne určený zákonný nárok. Každá požiadavka o vydanie výpisu má byť zároveň zaevidovaná a archivovaná, aby sa predišlo zneužitiu citlivých informácií.

Podľa riaditeľa Registra trestov Generálnej prokuratúry SR Jána Stanka register vybavil za minulý rok viac ako 712 000 žiadostí. Pripomenul však, že elektronickou formou budú výpisy schopné získavať len orgány verejnej moci, ktoré majú zo zákona povinnosť ich vyžadovať napríklad pri uchádzačoch o zamestnanie alebo rôzne dotácie. Pokiaľ by výpis požadoval napríklad podnikateľský subjekt, tomu zatiaľ zákon prístup k elektronickej forme výpisu neumožňuje. Raši ho doplnil, že ak by sa v budúcnosti našlo v tejto oblasti „legislatívne čisté riešenie“, mohli by tieto informácie byť poskytnuté aj takémuto žiadateľovi.

„Zatiaľ to možné nie je práve preto, že ide o tie najcitlivejšie údaje, ktorými štát o občanoch disponuje,“ uviedol Raši. Dodal, že v tomto roku plánujú zaviesť do elektronickej podoby napríklad potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia o daňových nedoplatkoch a potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení.