Operácia Jazvec, frustujúce zápchy v Doveri. Briti testovali tvrdý brexit

Británia testovala, ako by jej systém diaľnic a trajektov zvládol nápor nákladných áut v prípade brexitu bez dohody. Test zahŕňal presun konvoja nákladných áut z nevyužívaného letiska v Kente do prístavu Dover.

Testy s názvom Operation Brock (Operácia Jazvec) sa začali v pondelok ráno. Ich cieľom bolo zistiť, aké problémy v doprave môže Británia očakávať, ak opustí Európsku úniu 29. marca bez dohody.

Takzvaný neriadený alebo tvrdý brexit povedie totiž k zavedeniu colných prekážok, ktoré spomalia trajektovú, železničnú aj cestnú dopravu medzi britskými ostrovmi a kontinentálnou Európou.