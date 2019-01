Drahšie energie prajú výmene dodávateľa

Do zmien dodávateľov energií sa Slovákom zatiaľ príliš nechce. Našinci sú skôr verní zákazníci. Zmeniť by sa to mohlo tento rok, keďže s drahšími energiami môže rásť chuť ľudí ušetriť na energiách výmenou dodávateľa. "Odberatelia na Slovensku nie sú príliš zvyknutí na možnosť zmeny dodávateľa energií a sami od seba možnosti výberu dodávateľa veľmi neriešia,“ hovorí riaditeľ predaja Slovakia Energy Jiří Koudela.

Dokazuje to aj štatistika samotného regulačného úradu. Ten sleduje, koľko domácností mení dodávateľa energie, cez takzvaný switching – teda pomer počtu odberných miest so zmenou dodávateľa. Podiel domácností, ktoré svojho dodávateľa menili, sa v rokoch 2015 a 2016 pohyboval tesne pod tomi percentami. Nad túto hranicu sa dostal predvlani. Práve vtedy vybuchla ističová aféra, pre ktorú ceny elektriny vyleteli prudko nahor.

Ľudia v malých bytoch, chatách, ale aj v garážach mali vtedy zaplatiť o desiatky eur viac. U niektorých sa nové rozpisy šplhali aj k stovke eur. Poplatky vtedy stopol vtedajší premiér Robert Fico. Ceny sa tak vrátili na úroveň roku 2016. Za ističovú aféru vtedy svojím kreslom zaplatil šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík. Na jeho miesto si v lete 2017 sadol Ľubomír Jahnátek. Ten v tomto roku povolil dodávateľom presunúť väčšiu časť z koncovej ceny do fixných poplatkov – práve tie sa určujú podľa veľkosti ističa.

Po novom tak mohli firmy presunúť tri percentá z variabilnej zložky. Tá hovorí o tom, koľko elektriny domácnosť spotrebuje, nezávisí však od veľkosti ističa. Na prelome rokov 2016 až 2017 povolil Holjenčík presunúť do fixnej zložky až 80 percent ceny, preto čísla na faktúrach vyleteli hore. V súčasnosti skokový nárast síce nehrozí, no do troch rokov môže byť platba za istič vyššia o deväť percent, čo by už ľudia mohli pocítiť. Hlavne ak budú ceny komodity na burze rásť ako vlani.

Po zverejnení cenových rozhodnutí pre tento rok si možno mnohí povedia, že je čas poobzerať sa po inej firme. Veď možno sa dá nájsť aj výhodnejšia ponuka. Riešenie ponúkajú cenové kalkulačky. Tie nájdete nielen na weboch samotných dodávateľov, no jednu ponúka aj regulátor. Kalkulačka môže odberateľa zorientovať lepšie ako leták či telefonát od dodávateľa. Chyták v ponúkaných zľavách je často v tom, že sa týkajú len komodity, ktorá má len čiastočný podiel na výslednej cene. Úspora tak napokon môže byť menšia.

Hľadanie nižšej ceny

Na základe údajov o spotrebe sa cez kalkulačku regulačného úradu dá nájsť najlepšia ponuka a aj možná úspora. "Úrad takto odberateľom ponúka možnosť informatívne sa zorientovať v ponukách od rôznych dodávateľov,“ vysvetľuje hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz. Túto službu ponúka regulátor už niekoľko rokov. Igaz predpokladá, že záujem o ňu pôjde hore po oznámení nových cenových rozhodnutí. Ceny elektriny išli od januára hore takmer o šesť percent, rovnako si domácnosti priplatia za plyn.

Dodávatelia majú však k cenovej kalkulačke z dielne regulátora viacero výhrad. "Takéto porovnanie má zmysel vo chvíli, kedy bude počítať s cenami z ponúkaných produktov daných dodávateľov, nie s cenami z cenových rozhodnutí ÚRSO,“ hovorí Koudela. Regulačný úrad totiž rozhoduje o maximálnych cenách, tie však nemusia firmy uplatniť.

Nižšie ceny ako v rozhodnutiach od ÚRSO účtuje svojim odberateľom aj Slovakia Energy. "ÚRSO od nás všetky aktuálne cenníky pre rok 2019 dostal, bohužiaľ ich však zatiaľ do porovnávača nezapracoval,“ hovorí Koudela. Výsledky sú preto podľa neho veľmi skreslené a absolútne nevypovedajú o cenových ponukách jednotlivých dodávateľov.

Nedostatky kalkulačky priznáva na svojom webe aj regulátor. Kalkulácia sa tak aj pri elektrine, aj pri plyne plynu týka výlučne dodávky komodity ako rozhodujúcej, ale predsa len iba jednej zložky koncovej ceny. Výsledkom tak nie je koncová cena – chýbajú sieťové poplatky, ktoré určuje úrad, ale aj marže a daň z pridanej hodnoty (DPH).

Porovnávať porovnateľné

Vlastné kalkulačky ponúkajú takmer všetci odberatelia. Medzi nimi aj spoločnosť Magna Energia. Podľa jej portfólio manažéra Martina Semriča je dôležité, aby tá-ktorá kalkulačka pracovala s relevantnými údajmi. Na kalkulačke z dielne regulátora sa mu nepozdáva, že výsledná tabuľka uvádza len úsporu. "V prípadoch, kedy je dodávateľ drahší, je v porovnaní uvedená nula. To môže byť pre niektorých používateľov mätúce,“ hovorí Semrič.

Nejde však len o cenu, tvrdí manažér. "Ak by sme sa sústredili iba na to, aby sme boli bez ohľadu na ekonomické reálie vždy za každú cenu najlacnejší, mohol by nám hroziť osud spoločností, ktoré už z trhu museli kvôli agresívnej cenovej politike odísť,“ hovorí Semrič. Nedokázali totiž ekonomicky ustáť svoje sľuby.

Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) ponúka na svojom webe kalkulačku úspor a kalkulačku predpokladanej výšky preddavkových platieb. Tu sa dá vypočítať predbežná cena za dodávku elektriny podľa spotreby. "Odberatelia majú možnosť vypočítať si v prípade elektriny výšku úspor, ktoré môžu dosiahnuť v porovnaní so svojím súčasným dodávateľom elektriny,“ povedal hovorca SPP Ondrej Šebesta. Kalkulačku má spoločnosť aj pre plyn. Práve SPP je podľa Šebestu už tretí rok po sebe voľbou tých, čo dodávateľa menia.

Šebesta však upozorňuje, že dobrá kalkulačka musí porovnávať porovnateľné. "To jest, aby napríklad nedochádzalo k tomu, že daná kalkulačka pri väčšine dodávateľov porovnáva maximálne ceny, ktoré si môže dodávateľ uplatniť, a nie minimálne, ktoré sa dajú dosiahnuť v rámci ponuky rôznych produktov,“ hovorí. Najnižšia cena totiž nemusí zahŕňať všetky poplatky, dodáva Šebesta.

VIDEO: O cenách energií v TV Pravda hovoril 4.12.2018 predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek.