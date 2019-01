Chodníky túto zimu odhrnuté nebudú

Zároveň dodal, že novelu schválili poslanci v priebehu rozpočtového roka, pričom v tom čase boli zimné údržby miest a obcí ešte zazmluvnené a rozpočtované. Mestá teda nemali čas a priestor na to, aby sa na chodníkovú novelu mohli pripraviť. „Všetci sme v tejto chvíli rovnako bezmocní a prosíme ľudí o trpezlivosť a zhovievavosť,“ dodal Vallo. Ministerstvo dopravy však tvrdí, že mestá a obce časový priestor mali ešte pred príchodom zimných mesiacov. Príslušná novela platí od mája 2018. Dovtedy platilo, že chodník musí upratať vlastník nehnuteľností, pred ktorou je chodník.

Vallo upozornil, že je potrebné investovať do zimnej údržby omnoho viac peňazí. Problém vidí vedenie mesta aj v pracovnej sile, ktorú nie je ľahké nájsť ani v Bratislave. Alternatívu však Vallo vidí v zapojení odsúdených. Mesto počas posledných dní spolupracovalo so 76 odsúdenými, ktorí 2 dni pomáhali odhŕňať chodníky v mestských častiach. Bratislave pribudlo na zimnú údržbu zhruba 1,2 milióna chodníkov oproti minulosti. Ďalšie státisíce chodníkov majú mestské časti. Bratislava má na túto zimu zazmluvnených zhruba 46 kusov 7,5-tonových mechanizmov.

Primátori miest sa stávajú pre neodhrnuté chodníky terčom hnevu obyvateľov. „Mrzí nás to a robíme, čo sa dá,“ dodal Vallo. Zároveň však upozornil na to, že k podstatnému zlepšeniu situácie so zasneženými chodníkmi tento rok nepríde. Mestá sa však chcú pripraviť na nasledujúcu zimu a problém s neposypanými a neodhrnutými chodníkmi riešiť. „Bez investícií do mechanizmov, navýšenia ľudských kapacít, vypísania nových súťaží, respektíve nových zmlúv, sa kvalitatívne ďalej neposunieme,“ zdôraznil. Podotkol však, že mesto kontrolovalo dodávateľov a robilo viaceré opatrenia, napríklad sa v noci robili posypy na najhorších úsekoch. V budúcnosti však chce Bratislava situáciu riešiť vytvorením vlastného komunálneho podniku, ktorý má docieliť, aby bola čistota mesta a zimná údržba ciest a chodníkov pod kontrolou.

Mesto zatiaľ zriadilo aspoň „horúcu linku“ pre zimné údržby v Bratislave. „Nie je to síce úplné vyriešenie situácie so zimnou údržbou, ale toto opatrenie má slúžiť aspoň na jej zmiernenie kritických a frekventovaných úsekoch komunikácií,“ povedala Katarína Kohútiková, tlačová referentka magistrátu hlavného mesta. Ďalej uviedla, že v rámci zimnej pohotovosti je v teréne 43 sypačov nad 4 tony, 11 sypačov do 4 ton, 60 ručných pracovníkov a s nimi spojená malá technika na zimnú údržbu chodníkov, námestí a priechodov pre chodcov.