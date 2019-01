Svet sa prevráti naruby. Čína a India budú noví ekonomickí tigri

Sedem krajín zo súčasného rozvojového sveta sa zrejme do roku 2030 zaradí medzi desať najväčších ekonomík podľa nominálneho hrubého domáceho produktu (HDP) založeného na parite kúpnej sily.

Čína by sa mala stať svetovou jednotkou do roku 2020 a do roku 2030 sa na druhé miesto dostane India. Momentálne prvé Spojené štáty tak budú až tretie. Vyplýva to z dlhodobej predpovede finančnej spoločnosti Standard Chartered, ktorú zverejnila agentúra Bloomberg.

Čína by mala pozíciu jednotky zaujať už do roku 2020 a medzi päť najväčších ekonomík sveta sa má dostať tiež Indonézia a Turecko. V prvej desiatke budú ešte Brazília, Egypt, Rusko, Japonsko a Nemecko. Z rebríčka tak vypadnú Británia, Francúzsko, Taliansko a Kanada.

Podiel Ázie na globálnom HDP, ktorý vlani vzrástol na 28 percent z 20 percent v roku 2010, sa zrejme do roku 2030 ďalej zvýši a dosiahne 35 percent. Bude tak rovnako veľký ako podiel eurozóny a Spojených štátov dohromady.

Ekonómovia Standard Chartered poznamenali, že ich dlhodobá prognóza ukázala, že podiel krajín na svetovom HDP by sa mal nakoniec zhodovať s ich podielom na celosvetovom počte obyvateľov, ktorý zblíži výške HDP na hlavu medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami.

Pre globálnu ekonomiku sa stane dôležitá stredná trieda, ktorá bude do roku 2020 tvoriť väčšinu svetovej populácie. Rast strednej triedy povedie urbanizácia a vzdelanie a mohol by pomôcť zmierniť dopady rýchleho starnutia populácie v mnohých ekonomikách, vrátane Číny.