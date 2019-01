Súmrak sociálnych sietí?

Sociálne siete nie sú len o spájaní ľudí, ale aj o zbere dát. Uvedomili si to milióny používateľov, ktorí do rúk nadnárodných spoločností dobrovoľne zverili údaje o sebe a svojich životoch. Dáta neboli v takom bezpečí, ako si používatelia mysleli. Facebook pod vplyvom bezpečnostných škandálov stráca popularitu. Google oznámil skorý koniec sociálnej siete Google+. Nová generácia mladých ľudí sa navyše presúva k novým sieťam. V kurze je Instagram alebo Snapchat.

Spoločnosť Google ukončí fungovanie svojej sociálnej siete v apríli tohto roku. Pôvodne sa očakávalo, že pre bežných používateľov Google+ prestane existovať v auguste 2019. Sociálnej sieti, ktorou chcel Google konkurovať Facebooku, zlomil krk nezáujem používateľov a škandál okolo úniku získaných dát. Samotný Google neuviedol presnú príčinu konca sociálnej siete pre širokú verejnosť.

VIDEO: Etický hacker Pavol Lupták zo spoločnosti Nethemba hovorí, že od Facebooku nemožno očakávať akúkoľvek ochranu súkromia. Pri prihlasovaní sa odporúča využívať dvojfázovú autentifikáciu. Video TV Pravda je z vlaňajšieho októbra.

„Google krok zdôvodnil kombináciou práve týchto dvoch faktorov. Bolo však dlhodobo známe, že o Google+ nemajú bežní používatelia zďaleka taký záujem ako o Facebook a iné platformy. Bezpečnostné diery tak mohli byť posledným klincom do jeho rakvy. Je to však len špekulácia,“ povedal Martin Hodás, redaktor IT portálu Živé.sk.

Koncom minulého roka Google našiel bezpečnostnú dieru, ktorá ohrozovala dáta 52,5 milióna používateľov. Do kontaktu s nimi mohli prísť vývojári tretích strán. To aj napriek tomu, že informácie boli nastavené ako súkromné. Tretie strany mohli prísť do kontaktu s menami, so zamestnaním, s vekom alebo emailovými adresami. Najcitlivejšie informácie ako finančné informácie a heslá ohrozené neboli. K zneužitiu dát údajne nedošlo.

V priebehu marca chce Google vypnúť rozhranie pre programovanie aplikácií pre sieť Google+. Google chce samotnú sociálnu sieť upraviť a prevádzkovať ďalej. Nie však pre širokú verejnosť. Po novom by malo ísť o sociálnu sieť pre firmy. Dáta používateľov, ktorí sú aktuálne zaregistrovaní v sieti, majú ostať v bezpečí aj po jej uzatvorení pre širokú verejnosť. „Google prisľúbil, že súčasným používateľom poskytne spôsob, ako svoje dáta zo siete stiahnuť alebo presunúť. Nie je vážny dôvod na obavy o ich prípadné zneužitie,“ povedal Hodás. Google chybu odhalil už v marci minulého roka. Informácie sa na verejnosť dostali až v októbri minulého roka.

Počet registrácií používateľov v sociálnej sieti Google+ sa zvyšoval. Jej reálne používanie však výrazne zaostávalo za očakávaniami. Až 90 percent ľudí na nej v roku 2018 strávilo priemerne 5 sekúnd a menej. Zvýšiť aktivitu používateľov sa spoločnosti Google nedarilo ani zmenami a zlepšeniami siete. V súčasnosti je najväčšou sociálnou sieťou na svete Facebook, ktorému mala Google+ konkurovať. Tá však po niekoľkých škandáloch stráca popularitu a opúšťajú ju státisíce používateľov.

V Európe pre bezpečnostné škandály a následné regulácie Facebook stratil v druhom kvartáli 2018 milión aktívnych mesačných používateľov. „Facebook stráca popularitu z viacerých dôvodov. Prispievajú k tomu veľké škandály v oblasti súkromia či rozvíjajúca sa konkurencia. Pokiaľ hovoríme o bezpečnosti, každá veľká platforma príde z času na čas s informáciou, že došlo k nejakej chybe. Je preto dôležité, ako sa daná sieť k takejto situácii postaví, aby nestratila dôveru používateľov. Odstrašujúcim príkladom je práve Facebook, ktorý doslova dobehla minulosť,“ povedal Hodás zo Živé.sk.

V minulom roku Facebook zápasil so škandálom, v ktorom boli zneužité údaje 87 miliónov používateľov. Využila ich britská poradenská spoločnosť Cambridge Analytica v rámci volieb prezidenta v USA. Od britských úradov dostala sociálna sieť pokutu vo výške 500-tisíc libier. Hlavné mesto USA Washington, D. C., koncom minulého roka podalo na Facebook žalobu pre nedostatočnú ochranu osobných údajov.

V roku 2017 verejnosťou otriasli informácie, podľa ktorých Facebook archivoval všetky informácie o svojich používateľoch vrátane statusov, konverzácií, fotiek a videí. Aj tých, ktoré samotní používatelia vymazali. Informácie mali byť použité na podporu reklamných kampaní. Samotná sociálna sieť umožnila používateľom stiahnuť si súbor s ich údajmi. Napríklad o používateľovi, ktorý bol na sociálnej sieti desať rokov, Facebook zozbieral aj dva gigabajty dát.

Koniec Google+ a pád Facebooku nemusí znamenať koniec sociálnych sietí ako takých. „Viaceré konkurenčné platformy stále rastú a naďalej prichádzajú aj nové,“ dodáva Hodás. V kurze je napríklad Instagram, ktorý má už viac ako 1,1 miliardy aktívnych požívateľov. Sociálna sieť Instagram je založená najmä na zdieľaní fotiek a videí. Mladí používatelia používajú najmä Snapchat, ktorý funguje podobne ako Instagram, a komunikačnú platformu WhatsApp.