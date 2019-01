VIDEO: Chodníky ako klzisko. Obce nezvládajú zimu

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda ako sa so snehom trápia obyvatelia Kremnice.

Podľa takzvanej chodníkovej novely majú od mája minulého roka povinnosť starať sa o chodníky mestá a obce. Dovtedy platilo, že chodník musí upratať vlastník nehnuteľnosti, pred ktorou je chodník. Samosprávy však svoju novú úlohu nezvládajú.

Zákon však hovorí jasne. Obce dostali kompetencie, a ak sa niekomu stane na zľadovatenom chodníku úraz, samospráva môže čeliť žalobe na súde. Odškodné sa v závislosti od prípadu môže pohybovať v stovkách aj tisícoch eur. „Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť,“ píše sa v cestnom zákone.

Primátori krajských miest Združenia K8 sa zhodli na tom, že nemali dostatok času na prípravu a zabezpečenie situácie. „Prvou našou spoločnou témou bola tzv. chodníková novela, ktorá preniesla povinnosť samosprávam upratovať milióny metrov štvorcových chodníkov bez toho, aby im dala priestor na prípravu. Zhodli sme sa, že takáto legislatíva, ktorá sa dotkne prakticky všetkých obyvateľov Slovenska, sa robiť nemá a nesmie,“ povedal po rokovaní Združenia K8 primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Faktom však je, že obciam tečie čoraz viac peňazí z daní a napriek tomu, že na prípravu zimnej údržby mali viac ako päť mesiacov, zdvihnutie platov primátorov bolo zjavne prioritnejšie. Čerstvý primátor Bratislavy zarába 5 316 eur. Zákon mu priznáva minimálny plat 3 797, no poslanci mestského zastupiteľstva ho zvýšili o 40 percent. Maximálne zvýšenie platov o 60 percent dopriali poslanci primátorovi Trnavy Petrovi Bročkovi, primátorovi Trenčína Richardovi Rybníčkovi a primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi. Zarábať tak budú zhruba 5 400 eur.

Povinnosť odstraňovať sneh či poľadovicu mali pôvodne vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Túto zodpovednosť spolu so zimnou údržbou ciest prebrali mestá a obce. Hovorca Mestskej polície Bratislava Peter Pleva sa pre denník Pravda vyjadril, že ľudia, ktorí nebudú mať odhrnutý sneh na chodníku pred domom, sa môžu obrátiť na príslušnú obec. Stav chodníkov tak ako pred novelizáciou zákona kontroluje mestská polícia. Pokuty, ktoré mohli dávať ešte minulý rok fyzickým osobám, boli do 33 eur. Či a ako budú pokutované mestá, ak si teraz povinnosť nesplnia, jasné nie je.

Potenciálnu úrazovosť má každé mesto zabezpečenú inak. „Poškodený má možnosť uplatniť si voči mestu náhradu za vznik úrazu, ktorú mesto rieši prostredníctvom poistnej zmluvy ako poistnú udalosť,“ povedala hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Dominika Mojžišová. Zároveň však dodala, že Banská Bystrica rovnako ako ostatné mestá nie je schopná zabezpečiť v plnej miere údržbu chodníkov. Mesto však hľadá riešenia a do zimnej údržby zapojilo aj neziskovú a príspevkovú organizáciu či Zbor väzenskej a justičnej stráže. „Takisto sme oslovili na dobrovoľnú spoluprácu obyvateľov mesta prostredníctvom správcovských organizácií, ktoré zabezpečujú správu bytových domov s tým, že jednotlivým spolupracujúcim bytovým domom budeme postupne distribuovať posypovú soľ na náklady mesta,“ dodala Mojžišová.

Trnava sa odvoláva na skúsenosti z predošlých rokov a na fakt, že počas intenzívneho sneženia a tesne po ňom je nemožné zabezpečiť úpravu ciest a chodníkov tak, aby na nich nehrozilo pošmyknutie či poranenie. „Mesto Trnava od začiatku novely pripomína, že tak ako každý účastník dopravy má povinnosť prispôsobiť jazdu stavu vozovky, je dôležité aby sa podobne opatrne správali aj chodci,“ povedal poradca primátora pre kultúru a hovorca Mesta Trnava Pavol Tomašovič.

Mesto Považská Bystrica koná v zimnej údržbe postupne, pričom mestské komunikácie majú rozdelené podľa poradia dôležitosti. „Ak by však chodníky odhrnuté neboli, mesto môže na základe zmluvy od spoločnosti poskytujúcej zimnú údržbu vymáhať náhradu škody spôsobenú zimnou údržbou,“ povedala hovorkyňa mesta Považská Bystrica Iveta Pagáč Kováčiková.

Ľudia si sneh odhadzujú sami

Historická Kremnica sa nachádza v pomerne ťažkom teréne, mnohé chodníky vedú do kopca. „V centre to vyzerá ešte ako-tak, no s priľahlými chodníkmi je to bieda. Čistia len niektoré, o viaceré sa ľudia radšej postarajú sami,“ tvrdí Kremničan Vlado. „Je správne, že ich údržbu majú po novom na starosti mestá a obce. V minulosti boli majitelia prevádzok alebo domov sankcionovaní za to, že chodníky neočistili. Keď došlo k nejakému úrazu, na zodpovednosť volali toho, pri koho nehnuteľnosti sa to stalo, čo nie je fér,“ povedal. Teraz si podľa neho mnohé samosprávy nájdu výhovorky, prečo sa to nedá zvládnuť. „Napríklad také, že nemajú ľudí, a keď je kalamita, nestíhajú,“ dodal.

Asi najväčšie komplikácie v rámci údržby chodníkov v Kremnici spôsobujú schody. „Niektoré sú na to, ako v týchto dňoch sneží, celkom dobre vyčistené,“ hovorí Mária. „Horšie je to v časti, kde bývam. Tam je neodhrnuté uzučké schodisko, na ktorom si cestičku museli vyšliapať ľudia. Asi preto, že to patrí súkromnej firme,“ myslí si. O kúsok ďalej išiel po neposypanom a neodhrnutom chodníku Ladislav. Náladu mu to však nepokazilo. „Asi šetria a nie sú na to ani ľudia,“ smial sa. S lopatou v rukách sme zastihli Milana, ktorý odhadzoval sneh spred svojho domu už pár hodín. „Niektoré úseky sú udržiavané, ako napríklad tá strana oproti. Ale túto našu som odpratával sám,“ ukázal na niekoľko metrov dlhý a už ním vyčistený chodník. „Bolo to zasypané, a keďže som si tu potreboval urobiť miesto, nič iné mi nezostávalo,“ povedal.

Mestá tvrdia, že im dochádzajú peniaze

Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín, však upozornil na to, že primátori krajských miest žiadali v minulom roku odloženie účinnosti tohto zákona, ktorý prikazuje mestám a samosprávam starať sa o chodníky. Primátormi navrhovaná platnosť bola od 1. septembra tohto roka. Podľa Rybníčka však chýbala politická vôľa na to, aby bol zákon načas odstavený. „Vonku pekne sneží, mestám padajú peniaze priamo na chodníky a my budeme len počítať, koľko nás to vlastne bude stáť,“ povedal. Rybníček ďalej uviedol, že navýšenie na zimnú údržbu za mesto Trenčín môže narásť na 600-tisíc či 700-tisíc eur, podľa toho, aká dlhá bude zima.

Žilina chce komunikovať s bytovými družstvami a hľadať priestor na to, aby bytoví dôverníci pokračovali v údržbe aspoň pred svojimi vchodmi. „Krajské mestá okrem Bratislavy majú prímestské časti, ktoré sú v podstate dedinami. Tam uvažujeme, že využijeme lokálnych poskytovateľov služieb. Sú tam, ľudia ktorí majú traktory, radlice, ktoré by nám mohli pomôcť kalamitu zvládnuť,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Ten problém vidí hlavne v údržbe prímestských častí. „Ľudia tam tiež majú autá a potrebujú sa dostať do práce,“ dodal. Zabezpečiť chcú službu v krízových situáciách, ktorá má pomáhať hlavnému poskytovateľovi zimnej údržby, aby rýchlejšie zabezpečili kalamitnú situáciu. Takisto však zvýraznil, že ak majú byť služby kvalitné, bude to mesto stáť veľa peňazí. „Momentálne máme vyčlenených 400-tisíc eur. Ak bude dlhá zima, tak máme veľký problém a budeme musieť dofinancovať peniaze z rozpočtu,“ dodal Fiabáne.

