VIDEO: Automobilovú veľmoc Slovensko strašia elektromobily

„Produkcia automobilových závodov Volkswagen Slovakia, PSA Group Slovakia, Kia Motors Slovakia a Jaguar Land Rover Slovakia dosiahla spolu podľa predbežných výsledkov viac ako 1 080 000 vozidiel, čo je najvyššie číslo v histórii Slovenska,“ povedal Alexander Matušek, prezident Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR. Práve pre postupný rozbeh výroby nitrianskej automobilky Jaguar Land Rover padne výrobný rekord pravdepodobne aj v tomto roku a na Slovensku sa má podľa plánov vyrobiť až 1 150 000 vozidiel. „Treba si však uvedomiť, že automobilový priemysel čakajú v krátkej budúcnosti významné zmeny. Tento rok bude preto mimoriadne náročný. Je nevyhnutné vytvoriť všetky podmienky na to, aby sme nové výzvy dokázali zvládnuť,“ dodal Matušek.

Najväčšou výzvou bude postupný rozvoj výroby elektromobilov. Aktuálne sa už elektrickou energiou poháňané vozidlá produkujú v bratislavskom Volkswagene a v priebehu tohto roka sa pridá aj trnavský PSA Group Slovakia. „Tento rok predstavíme úplne nový model a vyrobíme aj čisto elektrinou poháňaný automobil,“ priblížil Peter Švec, hovorca PSA Group Slovakia. Na spustení výroby elektromobilov pracujú aj ďalšie dva automobilové závody. „Na vyrobenie elektromobilu potrebujete oveľa menej súčiastok a zároveň nepotrebujete taký dlhý čas na výrobu ako pri dieselových a benzínových vozidlách. Postupom času tak elektromobily zrušia v automobilovom priemysle približne 30 percent pracovných miest,“ upozornil Matušek. Elektromobil totiž napríklad nepotrebuje prevodovku ani spojku.

Potrebujeme nové investície

Zároveň nástup elektrinou poháňaných vozidiel vytvorí aj nové pracovné príležitosti napríklad vo výrobe batérií. Lenže tieto investície sa aktuálne viac darí získavať susednému Poľsku a Maďarsku. Slovensku sa v posledných rokoch nedarí získať ani automobilové investície zamerané na výskum a vývoj. Nemecká automobilka BMW testovacie centrum na výrobu autonómnych vozidiel aktuálne buduje v Českej republike. Operačné stredisko so 100 inžiniermi sa zas automobilka Jaguar Land Rover rozhodla zriadiť v susednom Maďarsku a to napriek tomu, že na Slovensku len koncom minulého roka ukončila výstavbu nitrianskeho závodu. Ten aktuálne rozbieha výrobu Land Rover Discovery a ak všetko dobre pôjde, môže získať aj výrobu elektrických vozidiel. V takom prípade môže počet zamestnancov narásť zo súčasných 1 500 až na 6-tisíc.

Na rozvoj elektromobilov tlačí Európska únia, ktorá v jednotlivých členských krajinách presadila, že už v roku 2025 musia vozidlá produkujúce nulové emisie tvoriť 15 percent z predaných automobilov a tento pomer sa do roku 2030 zvýši na rovných 30 percent. Pre Slovensko to znamená, že už o 7 rokov má každý rok predať približne 15-tisíc nových elektromobilov a do roku 2030 má toto číslo stúpnuť až na 30-tisíc elektromobilov. To môže byť problém, keďže nedávno zrušená štátna podpora vo výške 5-tisíc eur motivovala za rok a pol ku kúpe elektrického automobilu len približne 500 ľudí.

Nový ťahúň Jaguar

Na Slovensku pôsobiace závody sa v súčasnosti neboja poklesu predaja automobilov. Pokračovanie rekordnej výroby ma zabezpečiť dobrý slovenský výrobný mix zameraný na produkciu luxusných vozidiel a malých mestských automobilov. Veľké luxusné automobily sa totiž dobre predávajú aj v kríze a malé vozidlá sa so ziskom dajú pre nižšie náklady vyrábať len v strednej a východnej Európe.

Automobilový priemysel je dlhé roky motorom slovenskej ekonomiky. V minulom roku podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcií dosiahol 46,8 percenta a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 percentami. Výrobou automobilov alebo ich súčiastok sa živí približne 125-tisíc ľudí a po započítaní peňazí minutých automobilovým priemyslom a ich zamestnancami sa počet pracovných miest zvýši až na 200-tisíc. Tento rok má byť najsilnejším od krízy práve vďaka rozbehu výroby automobilky Jaguar Land Rover.

Najväčším súčasným problémom nielen automobilového priemyslu je nedostatok pracovnej sily. Miera evidovanej nezamestnanosti je na úrovni 5,09 percenta a z úradov práce môže do zamestnania nastúpiť takmer 140-tisíc Slovákov. Zároveň podniky na Slovensku nevedia obsadiť viac ako 73-tisíc pracovných miest. Vláda súčasný problém rieši zjednodušením dovozov Srbov a Ukrajincov, ktorí na Slovensku nemôžu pracovať za nižšie platy ako domáci a zároveň môžu byť prijímaní len na nedostatkové pozície v regiónoch, kde nezamestnanosť dosahuje maximálne hodnotu piatich percent.