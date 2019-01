Ceny bytov ani tento rok neklesnú

Podobný názor majú aj analytici portálu Nehnuteľnosti.sk. „Realitný trh zatiaľ nesignalizuje nástup poklesového trendu. Samozrejme, dianie na trhu v ostatných rokoch nie je trvalo udržateľné a k stagnácii alebo poklesu určite príde. Preto sú účastníci na trhu stále obozretní, a tak by sa mali správať aj spotrebitelia, respektíve klienti realitných kancelárií,“ vraví PR manažérka portálu Andrea Macáková.

VIDEO: Zažíva Slovensko realitnú bublinu? Ako sa budú ďalej vyvíjať ceny bytov? Pozrite si názor analytika vo videu TV Pravda.

Tento rok sa ešte sprísnia podmienky schvaľovania hypoték. „Či to bude opatrenie, ktoré len zníži tlak na strane dopytu a príde k vyrovnanému stavu, alebo dopyt natoľko klesne, že budú aj ceny pod tlakom, sa ešte len ukáže. Zatiaľ mali tieto opatrenia skôr opačný efekt a ceny sa zvyšovali,“ hodnotí vývoj Macáková.

„Napriek prísnejšej regulácii poskytovania úverov nečakáme, že príde k poklesu cien nehnuteľností. Dopyt po nich je stále vysoký a ponuka na trhu je relatívne limitovaná,“ myslí si analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Boris Tomčiak zo spoločnosti Finlord pokles cien nehnuteľností zatiaľ tiež neočakáva. Dôvodom je podľa neho malá ponuka a stále vysoký dopyt. „Podmienky na získanie hypotéky sa síce sprísňujú, ale záujem o nákup bytov či domov je naďalej vysoký,“ povedal.

Sadzby hypoték sú na minimách

„Nízke úrokové sadzby na úverových produktoch spôsobili u nás hypotekárny boom, no sadzby sú už na svojich minimách. Nepredpokladáme, že by došlo ešte k nejakému zníženiu, maximálne iba ak v rámci konkurenčného boja, resp. marketingovej kampane jednotlivých bánk,“ hovorí analytička Poštovej banky Jana Glasová. Dodáva, že sadzby sa odvíjajú aj od nastavenia menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), preto sa v blízkej budúcnosti ani nedá predpokladať, že by u nás došlo k rýchlemu rastu úrokových sadzieb z úverových produktov. Nastavenie úrokových sadzieb zo strany komerčných bánk však závisí aj od hodnotenia úverovej spoľahlivosti klienta a od jeho rizikového profilu. Ten sa bude podľa analytičky tiež vyvíjať pozitívne, a to vďaka klesajúcej nezamestnanosti, a rastúcim mzdám, čo robí klientov bonitnejšími a spoľahlivejšími pri splácaní pôžičiek.

Priemerná absolútna cena 2-izbového bytu v eurách 4. kvartál 2017 4. kvartál 2018 Bratislava I 158 000 171 000 Bratislava II 120 000 128 000 Bratislava III 129 000 135 000 Bratislava IV 115 000 124 000 Bratislava V 123 000 132 000 Košice I 85 000 86 000 Košice II 72 000 77 000 Košice III 73 000 82 000 Košice IV 74 000 81 000 Banská Bystrica 73 000 80 000 Nitra 83 000 90 000 Prešov 65 000 71 000 Trenčín 66 000 70 000 Trnava 82 000 84 000 Žilina 78 000 90 000

(Zdroj: Nehnuteľnosti.sk)

Slovenský realitný trh dlhodobo ťaží z vysokého konkurenčného prostredia v bankovom sektore a nízkych úrokových sadzieb. Napriek rastu cien a vysokému dopytu produkcia nových bytov už pár rokov spomaľuje.

V Košiciach a v Bystrici malý výber

Ceny bytov ovplyvňuje aj pomer ponuky a dopyt v jednotlivých lokalitách. „Najväčšia ponuka nehnuteľností je v bratislavskom Ružinove, a to aj napriek tomu, že nie je najväčšou mestskou časťou. Pokiaľ ide o ďalšie časti Slovenska, v Banskej Bystrici sa ponuka znižuje, čo je spôsobené silným dopytom. Táto situácia sa odzrkadlila na zvýšení cien. V Košiciach je situácia podobná, ponuka nehnuteľností je nižšia ako dopyt,“ uviedol Palenčár.

Podľa Nehnuteľností.sk za mestskú časť s nízkou ponukou môžeme označiť Petržalku, ktorá teraz ponúka na predaj najmenej bytov. Najväčšia ponuka je v druhom bratislavskom okrese. „V Košiciach je približne toľko ponúk ako v Bratislave II, takže by sa dalo povedať, že na Košice je ich vzhľadom na veľkosť mesta málo. V Banskej Bystrici je ponúk približne ako v Petržalke. Vzhľadom na dopyt je teda situácia najlepšia práve v Banskej Bystrici, ale aj tu je menej ponúk ako v minulosti," zhrnula Macáková.