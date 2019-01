VIDEO: Nevhodný vianočný darček? Niekde ho ešte vymenia

Nie každého darčeky pod stromčekom potešili. Stačí nesprávne zvolená veľkosť, farba či duplicita daru, a problém je na svete. Sklamané sú tak obe strany. Ešte však nie je všetko stratené. V niektorých predajniach stále vymieňajú nevhodné darčeky. A to až do polovice januára.

VIDEO: Koľko času zostáva na prípadné vrátenie vianočného darčeku? Veľa už nie. Pozrite si video TV Pravda.

V mnohých nákupných centrách sa končí možnosť vrátiť darček túto nedeľu. V kamenných predajniach sú pravidlá na výmenu nechceného darčeka o niečo prísnejšie. Väčšina obchodov ponúka možnosť vrátiť tovar počas jedného kalendárneho týždňa od času zakúpenia. Preto je dôležité pri nevhodných daroch okamžite konať.

V predajniach obuvi CCC má zákazník bežne na výmenu sedem dní. Pretože počas decembra boli vianočné sviatky, zákazníci, ktorí zakúpili tovar do Štedrého dňa, majú podľa lídra predajne Michala Pákozdyho nárok na výmenu do 13. 01. 2019. "Peniaze za zakúpený tovar ale nevraciame. Je možná len výmena,” povedal.

Tovar však musí byť nepoužívaný. Nájdu sa totiž aj zákazníci, čo výrobok obnosia a potom ho chcú vymeniť či dokonca vrátiť, upozorňuje Pákozdy. „To však za daných okolností už nie je možné, pretože sa tým porušuje nezávadnosť a hygienická čistota výrobku,“ povedal. Pri výmene tovaru sa však nájdu aj takí, čo chcú za každú cenu späť hotovosť. "Žiaľ nájdu sa aj špekulanti, ktorí keď zakúpia tovar, za každú cenu sa ho snažia vrátiť a získať späť peniaze. Skrátka zmenili svoje rozhodnutie,“ povedal Pákozdy. Častokrát sa odvolávajú na to, že tá alebo iná firma peniaze vracia, dodal. Proces výmeny prípadne vrátenia tovaru stanovuje vnútorná politika a pravidlá tej-ktorej firmy. Zákazníkovi tak nepomôže odvolávať sa na porovnávanie jednej spoločnosti s druhou.

Ak sa však človek rozhodne tovar vymeniť kvôli farbe, mal by konať ihneď po rozmyslení. „Tento rok som na Vianoce dostala slúchadlá, ktoré som bola vymeniť preto, lebo mi otec kúpil ružové slúchadlá, a tú farbu moc nemusím,“ povedala pre TV Pravda študentka strednej školy Alžbeta. Slúchadlá si tak bola vymeniť za čierne.

Aj vrátenie elektroniky má svoje podmienky

Okrem oblečenia sa na Vianoce najviac nakupovala elektronika. V prípade vrátenia darovaného spotrebiča však obchody varujú, že tovar, ktorý chce zákazník vrátiť, musí byť nepoškodený, nepoužívaný a zabalený v originálnom obale. Priložený musí byť aj záručný list a pokladničný blok či faktúra. Za týchto podmienok je možné elektroniku vymeniť do 14 dní od zakúpenia.

V povianočnom období niektoré predajne o čosi predlžujú lehotu na vrátenie tovaru. V Datarte je možné nevhodné darčeky vrátiť do tejto nedele. "Najviac nevhodných darčekov zákazníci vrátili prvé dva dni po sviatkoch,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Datart Iva Pavlousková. Teda hneď po otvorení predajní po sviatkoch 27. a 28. decembra minulého roka. Zatiaľ podľa Pavlouskovej využilo možnosť vrátiť nevhodný darček asi jedno percento zákazníkov, čo je rovnaké množstvo ako vlani.

Tento rok zákazníci najviac vracali drobné výrobky – ako malé kuchynské spotrebiče či mobilné telefóny. "Najčastejším uvádzaným dôvodom bola nevhodne zvolená farba alebo to, že rovnaký darček dostali viackrát,“ povedala Pavlousková. Zákazníci menia nevhodné darčeky za iný tovar alebo darčekové karty, dodala hovorkyňa. Prostredníctvom kariet si tak vedia neskôr vybrať tovar podľa vlastného uváženia.

Darček sa dá aj predať

Tí, čo prešvihnú možnosť na výmenu nevhodného darčeka, ho môžu ešte predať. Hoci aj on-line. Tak ako napríklad Miroslava z Bratislavy, ktorá dostala od svojej mamy na Vianoce hriankovač. Síce ide podľa nej o pekný darček, no v jej domácnosti nie je preň využitie. Ani ona, ani jej dcéra neobľubujú hrianky.

"Hriankovač som už do obchodu nevrátila, ale nakoniec som sa rozhodla, že ho skúsim aspoň predať,“ povedala Miroslava. Aj preto sa rozhodla, že na budúce Vianoce si ako darček vypýta priamo to, čo by sa jej skutočne hodilo do domácnosti.