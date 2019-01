Veľvyslanec USA listom pohrozil priamo firmám, ktoré stavajú Nord Stream 2

Americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval plynovod a obvinil Nemecko, že je rukojemníkom Moskvy z dôvodu závislosti od ruskej energie a vyzýval Berlín, aby zastavil prácu na projekte v hodnote 11 miliárd USD (9,54 miliardy eur). Plynovodom by sa prepravoval cez Baltické more plyn priamo do Nemecka. Obišla by sa tak Ukrajina, ktorá by prišla o lukratívne poplatky za tranzit plynu.

Grenell v liste zaslanom niekoľkým firmám varoval, že ak budú pokračovať v projekte, môžu byť na ne uvalené sankcie, uviedlo americké veľvyslanectvo v Nemecku.

„List pripomína, že každá firma operujúca v oblasti ruského sektora plynovodného exportu je podľa sankčného zákona Spojených štátov CAATSA v nebezpečenstve,“ uviedol hovorca americkej ambasády a dodal, že ostatné európske krajiny sú tiež proti plánovanému plynovodu.

Nemecko a ďalší európski spojenci obviňujú Washington, že využíva sankčný zákon Countering America’s Adver­saries Through Sanctions Act (CAATSA) na to, aby sa miešal do zahraničnej a energetickej politiky iných štátov, keďže tento zákon má extrateritoriálne pôsobenie.

Nemecká vláda ani firmy, ktoré sa zúčastňujú projektu Severný prúd 2, bezprostredne nereagovali na Grenellove poznámky. Bild am Sonntag, ktorý priniesol ako prvý správu o liste, uviedol, že Grenell sa pokúša vydierať nemecké firmy.

Americké veľvyslanectvo obvinenie odmietlo. „Jediná vec, ktorú by bolo možné považovať za vydieranie v tejto situácii, by bolo, ak by Kremeľ mal páku na budúce dodávky plynu,“ uviedol hovorca veľvyslanectva.

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vo štvrtok povedal, že akékoľvek sankcie USA týkajúce sa projektu Severný prúd 2 by boli chybným riešením sporu, a že o európskej energetickej politike sa má rozhodovať v Európe a nie v Spojených štátoch.