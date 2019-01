Čína na USA dobre zarobila. Obchodný prebytok mala rekordných 323 miliárd USD

Čínsky export do USA minulý rok vzrástol o 11,3 % na 478,4 mld. USD a prebytok krajiny v obchode s najväčšou ekonomikou sveta dosiahol rekordných 323,3 mld. USD.

Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila v pondelok čínska colná správa. V decembri však čínske vývozy do USA medziročne klesli o 3,5 % na 40,3 mld. USD po tom, čo v predchádzajúcich mesiacoch rástli dvojciferným tempom. To zrejme súviselo s úsilím čínskych exportérov vybaviť objednávky pred tým, ako malo k 1. januáru podľa pôvodných plánov Washingtonu vstúpiť do platnosti ďalšie zvýšenie ciel na čínske tovary.

Americký prezident Donald Trump a čínska hlava štátu Si Ťin-pching sa však začiatkom decembra dohodli, že v prechodnom období 90 dní nebudú zavádzať nové clá. Minulý týždeň sa v Pekingu uskutočnili rokovania obchodných zástupcov Číny a USA, ktoré síce po troch dňoch nepriniesli konkrétnu dohodu, podľa oboch strán však vytvorili dobrý základ pre ďalšie rozhovory.

Peking a Washington počas minulého roka uvalili na vzájomnú obchodnú výmenu nové clá v hodnote desiatok miliárd dolárov. Colnú vojnu začali USA v reakcii na údajné krádeže duševného vlastníctva amerických podnikov. Washington tiež kritizuje politiku Pekingu, ktorý má nútiť zahraničné firmy, aby výmenou za prístup na čínsky trh odovzdávali svoje technológie. V prípade, že zúčastnené strany nedosiahnu pokrok, bude pravdepodobne v marci nasledovať ďalšie kolo zvyšovania ciel.