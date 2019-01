Nemecké automobilky sa boja ciel, v USA predali 1,34 milióna áut

Nemecké automobilky znepokojuje hrozba zavedenia ciel na dovoz áut z Európskej únie (EÚ) do USA. "Zbaviť sa dovozných ciel a dosiahnuť čo najširšiu možnú dohodu o reguláciách by bolo tým najlepším krokom," povedal Klaus Bräunig, šéf nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA, pred začiatkom North American International Auto Show v Detroite. "Mali by z toho prospech všetky strany," dodal.