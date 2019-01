Štát chce prilákať Slovákov informatikov z Británie

Digitálne zručných Slovákov, ktorí žijú a pracujú vo Veľkej Británii v IT sektore a sektore zdieľaných služieb, chce Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) dostať naspäť na Slovensko, poznamenal to v pondelok vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Ako doplnil, podujatím Work in Slovakia – Good Idea, ktoré sa uskutoční 24. januára v Londýne, chce ÚPVII reagovať na nedostatok odborníkov na trhu práce.

„Chceme, aby sa títo ľudia vrátili späť, a ideme do Londýna s pracovnými ponukami, ktoré by mohli záujemcov zaujať,“ poznamenal Raši. Podľa neho je IT sektor na Slovensku jedným z tých, kde chýba veľké množstvo zamestnancov.

Počas podujatia predstavia zástupcovia medzinárodných IT spoločností pôsobiacich na Slovensku pracovné ponuky a so záujemcami absolvujú osobné konzultácie. Slovákom pracujúcim v zahraničí bude tiež ponúknutá cielená pomoc pri ich návrate domov, napríklad pri vybavovaní potrebných dokumentov.

Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský poznamenal, že najčastejšie odchádzajú do zahraničia pracovať mladí ľudia do 30 rokov. Podľa neho viacero Slovákov bude z dôvodu brexitu uvažovať o tom, že by sa vrátili naspäť na Slovensko. „Slováci v zahraničí majú perfektnú angličtinu, nemajú problém so zmennými prevádzkami, vedia pracovať tvrdo,“ povedal Lelovský.

Pre Slovákov v zahraničí je pripravených podľa Lelovského okolo 40 pracovných ponúk zo siedmich firiem. Tieto pracovné ponuky sú z oblastí IT, centier zdieľaných služieb a z oblastí príbuzných IT sektoru. Lelovský poznamenal, že firmy sú pre prichádzajúcich Slovákov zo zahraničia pripravené ponúknuť aj preškolenie. „Veríme, že zamestnávatelia, ktorí tam pôjdu, si tam nájdu konkrétnych pracovníkov na konkrétne pozície,“ povedal Raši.

Lelovský potvrdil, že podobný program bol v minulosti na Slovensku aj v oblasti vedy, keď sa mohli vrátiť domov vedci. „Túto možnosť využilo 19 vedcov,“ uviedol. Raši aj Lelovský veria, že sa im v Londýne podarí presvedčiť pár desiatok ľudí. „Veríme, že keď sa tento projekt ukáže ako úspešný, budú sa nám vracať ľudia aj z iných krajín,“ uzavrel Raši.