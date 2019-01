VIDEO: Alkohol je dobrý, zlý alebo zadarmo, hovorí odborník

Za posledných 30 rokov klesla na Slovensku spotreba čistého alkoholu z vyše 10 litrov na 8,2 litra. Pijeme kvalitnejšie alkoholické nápoje?

Pijeme v podstate rovnako. Nedá sa povedať, že kvalitnejšie, skôr sa vytvorili veľké spoločenské brzdy obmedzujúce spotrebu alkoholu. Napríklad fúkanie na pracoviskách, nulová tolerancia alkoholu pre šoférov. Bývalé zvyky, keď ľudia išli z práce alebo do práce a na železničnej či autobusovej stanici si dali pivo a štamperlík, sú minulosťou. Konzum alkoholu sa preukázateľne zmenšuje, hoci Eurostat zrejme neráta s alkoholom, ktorý vypálili pestovateľské pálenice.

Od tohto roku možno legálne páliť alkohol v domácnostiach. Nezvýši to spotrebu?

Nie, neočakávame, že sa zvýši spotreba. Rytmus života a vysoké pracovné tempo, ktoré vládne v spoločnosti, nedovoľujú popíjať na pracovisku. Ľudia sú v práci v podstate celý deň. Na to, aby si dali pohár vína alebo štamperlík, málokomu zostáva čas a keď sa už popíja, tak sa pije v piatok večer alebo v sobotu večer, no už nie v nedeľu, lebo národ sa sťahuje za prácou z východu a zo severu na západ.

Nový životný štýl a nástup novej generácie spotrebiteľov priniesli iný prístup k pitiu. Čo sa tu najviac zmenilo?

Pokiaľ ide o pestovateľské pálenie alebo záhradkársku kultúru, tam veľmi pôsobia záhradkárske zväzy, združenie páleníc a tiež Slovenský rád rytierov destilátov. Zaviedli sa ochutnávky a hodnotenie destilátov. Cieľom je skultúrnenie pitia alkoholu. Alkohol je alebo dobrý, alebo zlý, alebo zadarmo. Ten zadarmo sa spravidla nehodnotí, ale keď sa raz ľudia naučia, ktorý alkohol im chuťovo a vôňovo nevyhovuje, potom ho odmietajú. Tým sa nám trošku zlepšuje situácia v kvalite konzumácie alkoholických nápojov.

Ako pije mládež?

Máme teraz veľký problém s dorastajúcou mládežou, ktorej chýba výchova v rodine. Ako sa deti učia čítať, písať, rátať či dnes narábať s počítačom, tak musia privyknúť a priučiť sa narábať s alkoholom.

Čo dlhuje vo výchove, ako správne piť, spoločnosť a čo slovenská rodina?

Najmä rodina je deťom dlžná výchovu ku konzumácii alkoholu. Uvoľnené vzťahy v rodine sa prejavujú aj v školskej výchove na základných, ale najmä na stredných školách. Mladí junáci niekedy akoby sa úplne odtrhli z reťaze. Na zábavách si vezmú fľašu vodky k tomu dva redbuly a doslova sa zrúbu. To je znak nekultúry užívania alkoholu. Isteže, všetci sa musia nejakým spôsobom cez túto etapu života prehrýzť. Vravím však, kto sa zamladi nenaučí správnemu vzťahu k alkoholu a nepochopí, že alkohol nie je na opíjanie, ale na to, aby dal ľuďom trošku pocit blaha, prichádza o možnosť dobre a správne žiť.

Kedy a v akom veku by mali mladí ľudia ochutnať prvý pohár vína, piva či štamperlík pálenky?

Odporúčal by som, aby ho ochutnali už deti navštevujúce základnú školu. Príležitosti na to je veľa. Robia sa rodinné oslavy. Keď malému dieťaťu dáte liznúť trochu vína či pálenky, rýchlo zistí, že víno je kyslé a pálenka ho štípe. A to vytvorí v mladom človekovi pocit odstupu od alkoholu. V tom je pointa. Len dieťa nesmie vidieť v rodine alkoholizmus. To je odvrátená stránka. My si dostatočne neuvedomujeme, že deti preberajú vzory rodičov. Akých máme rodičov, také budeme mať deti. A to platí špeciálne pri alkohole. Doktor Ľubomír Okruhlica nie náhodou pripomína, že ide o návykovú látku. Preto treba k alkoholu pristupovať s rozumom a mierou.

Možno ešte nikdy v minulosti nebol taký bohatý výber alkoholických nápojov, piva, vína a destilátov, ako dnes. Vedia si ľudia vybrať a je pre nich stále rozhodujúcim kritériom cena?

Pre väčšinu ľudí, ktorí dostávajú minimálnu mzdu, je rozhodujúcim kritériom pri kúpe alkoholu cena. No keď si zoberieme víno, sformovala sa už skupina, ktorá rozozná nielen biele a červené, sladké a kyslé víno, ale už vie, čo je odrodové a čo cuvée víno, čo je neskorý a čo ľadový zber. Pravda, táto klientela sa k tomuto poznaniu dopracovala štúdiom aj správnym pitím, a to isté platí aj pri tvrdom alkohole alebo pive. Všimnime si, aký je rozdiel pri ľahkých pivách, ktoré sú od smädu, a potom sú pivá, ktoré sa podávajú v minipivovaroch, kde je pivo inej kvality ako to, čo je sériovo vyrábané. Naozaj si každý môže nájsť, čo mu srdce ráči. Slovensko je doslova zaplavené vínom rozličných typov, rovnako rôznymi typmi liehovín, čo, samozrejme, veľmi silno konkuruje domácej výrobe.

Čo prinesie z hľadiska kvality a vývoja konzumácie alkoholu legalizácia pálenia v domácnostiach?

V Maďarsku voľné pálenie vo väčšine prinieslo pokles kvality alkoholu. Nedá sa to, isteže, úplne paušalizovať. Druhou vecou je, že podmienky na Slovensku sú nastavené tak, že kto chce legálne využiť možnosti pálenia alkoholu, musí mať aparatúru, musí sa prihlásiť, byť v colnej evidencii, platiť daň za celé vyrobené množstvo. Všimnime si jeden čudný bonus: domáci pálenčiar nemá meradlo vypáleného alkoholu. Neviem, kto potom odsleduje, či dotyčný vypálil 25, alebo 30 litrov absolútneho alkoholu. V marci sa za profesionálnych výrobcov alkoholu chceme opýtať, koľko ľudí sa oficiálne prihlásilo colnej správe, že doma legálne pália alkohol.

Aký bude hlavný prúd konzumácie alkoholu v nasledujúcom desaťročí?

Domnievam sa, že spotreba tvrdého alkoholu bude klesať v prospech vína. Konzumácia piva sa pravdepodobne stabilizuje. Značkové pivovary budú dopĺňať svojou ponukou minipivovary so špecifickou výrobou. Budúcnosť liehovín určia minimálne mzdy. Je skutočne kvalitatívny rozdiel v tom, či pijeme len ochutenú liehovinu, teda niečím aromatizovaný lieh, alebo máme originálny destilát. To všetko je však vecou individuálneho prístupu. Nemôžem totiž povedať, že liehovina s čerešňou alebo so slivkou na visačke je na rozdiel od pravého destilátu čerešňovice alebo slivovice horšia. Je iná, najmä je lacnejšia, možno inak chutí, inak vonia, ale opojné účinky má rovnaké.