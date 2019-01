VIDEO: Trnava získa výrobu nového auta

Francúzsky automobilový koncern v najbližších týždňoch až mesiacoch predstaví úplne nové osobné motorové vozidlo, ktoré bude vyrábané len na Slovensku. Bližšie detaily zatiaľ nie sú známe, ale buď pôjde o úplne nový model, alebo novú verziu Peugeotu 208. Momentálne je isté len to, že nové osobné motorové vozidlo bude vyrábané aj v čisto elektrickej verzii.

„V tomto roku bude prioritou spustenie výroby úplne nového modelu automobilu, ktorého identitu zatiaľ nemôžem predstaviť,“ povedal pre TV Pravda Peter Švec, hovorca PSA Group Slovakia. Aktuálne trnavská fabrika ako jediná vyrába Citroën C3. Ten výrobné brány podniku začal opúšťať v septembri 2016 a spustenie výroby si vyžiadalo investíciu 80 miliónov eur. Ďalším vyrábaným automobilom je Peugeot 208. Podľa francúzskeho automobilového koncernu sa menšie vozidlá dajú so ziskom vyrábať jedine v strednej a východnej Európe.

Slovensko automobilovým koncernom ponúka rozvinutú sieť subdodávateľov, ktorej výsledkom sú nízke logistické náklady spojené s prepravou jednotlivých súčiastok, ako aj kvalifikovanú a lacnú pracovnú silu. Práve pre tieto dôvody majú v domácej ekonomike fabriky už štyri svetové automobilové koncerny. Už siedmy rok po sebe rastie výroba PSA Group Slovakia. „Rok 2018 bol pre nás opäť rekordný a vyrobili sme presne 352 007 vozidiel,“ dodal Švec. V medziročnom porovnaní ide o nárast o 5,1 percenta. Výroba v automobilke sa rozbehla v júni 2006 a závere minulého roka vyrobili už trojmiliónty automobil.

„V závere minulého roka sa nám podarilo podpísať novú kolektívnu zmluvu na najbližšie dva roky,“ uviedol Švec. Pre automobilku išlo o významný krok v stabilizácii výroby, keďže ešte v lete minulého roka odbory hrozili štrajkom. Nakoniec sa možného prerušenia výroby najviac zľakli práve Slováci, ktorí na rozdiel od pracovníkov zo Srbska neboli ochotní ísť pri vyjednávaniach o vyššie mzdy až na hranu. Domáci zamestnanci sa zľakli hlavne toho, že počas štrajku nebudú mať žiadny príjem.

V januári tohto roku vzrástla mzda zamestnancov o 53 eur a v januári budúceho roku sa zvýši o ďalších 53 eur. V roku 2017 bol priemerný plat v závode 1 465 eur v hrubom. Získaná stabilita má pomôcť automobilke bodovať v rámci koncernu práve pri získavaní výroby nových modelov. Podpísaná kolektívna zmluva priniesla aj nové tarifné triedy pre operátorov a kvalifikovaných robotníkov.

Nový systém má zabezpečiť vyššie mzdy kvalifikovaným zamestnancom, ktorí v závode odpracovali viac rokov a vedia riešiť komplikovanejšie problémy ako ich noví kolegovia. Zamestnanci tiež po piatich odpracovaných rokoch získajú jeden deň dovolenky navyše a napríklad ľudia s 15 odpracovanými rokmi získajú navyše tri dni voľna. V tomto roku fabrika tiež 100 percent 13. platu vyplatí spolu so mzdou za mesiac máj a lojálni zamestnanci v novembri 2020 získajú doplnkovú odmenu. Tá môže byť v prípade ľudí pracujúcich v závode viac ako päť rokov až vo výške 400 eur.

Trnavská automobilka ako jediná na Slovensku ponúka možnosť pracovať len čisto v rámci víkendovej zmeny. Prípadní záujemcovia si môžu vybrať z dvoch variantov pracovného času. V prvom nastúpia do práce v sobotu o šiestej ráno a domov odchádzajú o 16:15. Na druhý deň v nedeľu prídu do zamestnania o 19:45 a odídu o šiestej ráno. V druhom variante zamestnanci nastupujú do práce v sobotu o druhej poobede a končia 15 minút po polnoci. V nedeľu aj oni nastúpia o 19:45 a odídu o šiestej ráno. „O túto zmenu je veľký záujem a máme v nej najnižšiu fluktuáciu,“ priblížil Švec.

V Trnave počet ľudí bez práce dlhodobo atakuje najnižšie úrovne na Slovensku a aktuálne tam je miera evidovanej nezamestnanosti vo výške 2,17 percenta. Z úradov práce môže do zamestnania nastúpiť približne 1 454 ľudí. V tejto situácii má závod problém s rozširovaním výroby a dostatok ľudí mu nedokázala zabezpečiť ani užšia spolupráca s úradmi práce na východe Slovenska. Vláda preto automobilke udelila výnimku a umožnila masívnejší dovoz Srbov. Tých v automobilke pracuje niekoľko stoviek. Celkovo závod dáva prácu približne 4 500 ľuďom.

