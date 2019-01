Exšéf Nissanu zostáva vo väzení, súd ho nepustil ani na kauciu

Tokijský súd v utorok odmietol žiadosť bývalého predsedu predstavenstva automobilky Nissan Carlosa Ghosna o prepustenie na kauciu. To znamená, že 64-ročný magnát pravdepodobne zostane vo väzbe až do súdneho procesu, ktorý by sa - ako pripustil aj jeho obhajca - mohol začať až o šesť mesiacov.