Európe vládne americká geneticky upravená sója

Vypovedaním obchodnej vojny dosiahol americký prezident Donald Trump jednoznačnú dominanciu v dovoze geneticky modifikovanej sóje do Európskej únie. V posledných siedmich mesiacoch minulého roka stúpol dovoz americkej sóje o 112 percent a na dovoznom trhu USA získali až 75-percentný podiel. Americká dominancia by stúpla ešte viac po tom, čo by EÚ odsúhlasila použitie sóje z GMO aj na výrobu biopalív.