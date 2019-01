VIDEO: Jaguar v Nitre silnie. Stúpenci brexitu zúria

VIDEO: Pozrite sa aké najnovšie plány má Jaguar na Slovensku.

„Výrobná kapacita závodu je 150-tisíc vozidiel za rok. V tejto chvíli nabieha výroba tak, aby sme tento cieľ dosiahli,“ povedala hovorkyňa Jaguar Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová. Po dosiahnutí tejto méty automobilka zvýši slovenskú výrobu až na 300-tisíc vozidiel za rok. Stať by sa tak malo po spustení výroby druhého modelu. Aktuálne sa v závode vyrába len luxusné SUV Land Rover Discovery, ktorého karoséria vzniká použitím najmodernejších technológií umožňujúcich spájanie ocele a hliníka. Ak všetko dobre pôjde, ďalšie vozidlo sa začne v Nitre vyrábať už budúci rok alebo až v roku 2021. Združenie automobilového priemyslu SR odhaduje, že domáca automobilová výroba stúpne v tomto roku o 70-tisíc motorových vozidiel a dosiahne hodnotu 1 150 000 auto­mobilov.

V nitrianskej automobilke momentálne pracuje približne 1 500 ľudí, väčšina zamestnancov pochádza z okolia Nitry. „Sme hrdí na to, že až 30 percent našich zamestnancov tvoria ženy. Zároveň v súčasnosti realizujeme nábor ďalších 800 zamestnancov,“ dodala Remenárová. Fabrika zháňa ľudí na nízkokvalifikované aj kvalifikované pozície. Vo fabrike sa môže napríklad inšpektor kvality zamestnať za základnú mzdu 715 eur v hrubom. Najneskôr po skúšobnej dobe získa aj kompetenčný príplatok v hodnote 77 eur v hrubom. Ďalej na základe pracovného výkonu môže získať mesačný bonus do 15 percent mesačného platu a automobilka vypláca aj 13. mzdu. Technikovi údržby v lakovni ponúka Jaguar Land Rover základnú mzdu 1 261 eur. Najneskôr po skúšobnej dobe sa plat zdvihne aj o kompetenčný príplatok vo výške 137 eur a na základe pracovných výkonov môže získať aj kompetenčný bonus do 15 percent mesačného platu a dostane aj trinásty plat.

VIDEO: V Trnave sa bude vyrábať nové auto. Viac si pozrite vo videu TV Pravda.

Klesajúci predaj v Číne

Odbyt áut závisí od situácie vo svete. Najväčšia ekonomika Ázie aktuálne čelí viacerým problémom. „Štatistika zahraničného obchodu ukázala, že čínsky dovoz v decembri medziročne poklesol o 7,6 percenta, zatiaľ čo trh očakával rast o 5 percent. Čínsky export tiež poklesol o 4,4 percenta, zatiaľ čo trh očakával rast o 3 percentá. To ukazuje, ako výrazne brzdí domáci čínsky dopyt,“ uviedol Vladimír Pikora, hlavný ekonóm spoločnosti Next Finance. Čínska ekonomika aktuálne čelí spomaľujúcemu ekonomickému cyklu a protekcionistickej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten prostredníctvom vysokých ciel plánuje čínsku vládu donútiť rešpektovať duševné vlastníctvo a otvoriť domáci trh americkým firmám.

Aktuálne je výsledkom klesajúca spotreba Číňanov, ktorí oveľa menej nakupujú luxusné automobily Land Rover a britská automobilka preto oznámila zrušenie 4 500 pracovných miest zo súčasných 42 500 pracovných pozícií. Desaťpercentné prepúšťanie má zasiahnuť aj manažérske pozície a na Britských ostrovoch sa bude týkať aj bežných robotníkov. Udeje sa tak v čase, keď novopostavený závod pri Nitre naberá 800 zamestnancov a slovenská automobilka preto čelí kritike britskej verejnosti. Podľa časti miestnej tlače je práve členstvo v Európskej únii zodpovedné za presun tisícov pracovných miest z britského Solihulle do Nitry. Európska únia totiž minulý rok dovolila poskytnúť Slovensku stimul vo výške okolo 110 miliónov libier (125 miliónov eur).

VIDEO: K vplyvu brexitu na slovenský závod Jaguaru v Nitre sa vlani koncom októbra vyjadril riaditeľ automobilky Jaguar Land Rover Slovakia Alexander Wortberg. Jeho názor k brexitu je vo videu TV Pravda v čase 2:30 min.

Kritika z Británie na Slovensko

„Jaguar Land Rover má 110 miliónov dôvodov podporovať členstvo Británie v EÚ. Jednou z nevýhod členstva je, že vynakladá naše peniaze na presun pracovných miest z Británie do EÚ. Keď vystúpime, už tie peniaze dostávať nebudú,“ povedal denníku The Daily Telegraph konzervatívny poslanec Jacob Rees-Mogg. Lenže Slovensko by mohlo poskytnúť dotácie, ak by aj Veľká Británia nebola členom Európskej únie, a v minulosti ich dostala napríklad aj kórejská automobilka Kia. V snahe zmierniť tlak oznámila automobilka aj nové investície priamo na Britských ostrovoch. Závod vo Wolverhamptone bude produkovať elektrické motory a nové výrobné centrum pre batérie sa vytvorí v Hams Hall v blízkosti Birminghamu.

Najväčšia britská automobilka čelila v minulom roku 4,6-percentnému poklesu predaja a v roku 2018 predala takmer 600-tisíc nových motorových vozidiel. Plány automobilového koncernu pritom počítajú už v roku 2020 s predajom milióna nových automobilov. Britskej automobilke aktuálne predaj klesá aj pre postupné utlmovanie dieslov v EÚ a neistoty ohľadne brexitu. Pre obavy z budúcnosti obyvatelia Veľkej Británie aktuálne nakupujú menej vozidiel ako v minulosti. „Prijímame rázne opatrenia, aby sme sa dostali na cestu dlhodobého rastu aj napriek viacerým geopolitickým a regulačným zlomom rovnako ako technologickým výzvam, ktorým čelí automobilový priemysel,“ uviedol podľa agentúry Reuters Ralf Speth, výkonný riaditeľ Jaguar Land Rover.

Práve rozbeh výroby v Nitre umožní automobilke v prípade potreby predávať vozidlá s rovnakým ziskom aj za oveľa nižšie ceny ako v súčasnosti. V Nitre vyrábaný Land Rover Discovery sa aktuálne na Slovensku predáva za sumu tesne prevyšujúcu 55-tisíc eur.

VIDEO: Akú budúcnosť má automobilový priemysel na Slovensku?