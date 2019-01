Shutdown v USA bude horší pre ekonomiku, než sa čakalo

Pôvodne sa prognózovalo, že čiastočné uzavretie federálnych úradov spomalí rast ekonomiky o 0,1 percentu­álneho bodu každé dva týždne. Teraz sa táto predpoveď zdvojnásobila a očakáva sa, že shutdown odkrojí z expanzie 0,1 percentuálneho bodu za každý týždeň svojho trvania, uviedol predstaviteľ administratívy, ktorý si neželal byť menovaný.

Pôvodne sa počítalo len s negatívnym vplyvom toho, že 800 000 zames­tnancov federálnych úradov nedostáva výplaty. Teraz sa však predpokladá, že dosah bude dvojnásobný z dôvodu väčších strát súkromných dodávateľov. Ďalším faktorom je výpadok vládnych výdavkov a funkcií.

Ak bude shutdown trvať do konca januára, môže odkrojiť z hrubého domáceho produktu (HDP) až 0,5 percentuálneho bodu. To by ešte znásobilo problémy ekonomiky USA, ktorá sa aj tak spomaľuje pre doznievanie daňových stimulov, obchodné spory a oslabovanie globálnej ekonomiky.

Odhad vlády je pesimistickejší než niektoré iné prognózy ekonómov z Wall Street. Hlavný ekonóm Moody's Analytics Mark Zandi počíta s negatívnym vplyvom shutdownu vo výške 0,5 percentuálneho bodu HDP, ak by zatvorenie federálnych úradov trvalo až do konca marca.

Na druhej strane, hlavný ekonóm spoločnosti Pantheon Macroeconomics Ian Shepherdson si myslí, že shutdown spoločne s tradičným spomalením v 1. kvartáli môže dokonca spôsobiť, že HDP klesne. Uviedol, že ak bude shutdown trvať celý štvrťrok, HDP sa v prvých troch mesiacoch tohto roka zníži.

Iróniou je, že analytikom budú chýbať niektoré čísla, aby mohli odhadnúť vplyv shutdownu, práve pre uzavretie federálnych úradov, ktoré spôsobilo, že niektoré ekonomické indikátory nebudú zverejnené.