Prelomová investícia U.S. Steel

U.S. Steel zostáva v Košiciach a investuje do novej linky na výrobu plechov pre elektromobily. Spoločnosť o tom ubezpečila predstaviteľov vlády na spoločnom stretnutí.

Spoločnosť po rokovaní s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer), deklarovala nielen to, že zostáva na Slovensku, ale aj to, že chystá veľkú investíciu. Plánuje dať 130 miliónov dolárov do novej linky na výrobu plechov pre elektromobily, ktorá má byť hotová do konca roka 2020.

Podľa vyjadrenie Pellegriniho štát nemôže železniarňam poskytnúť stimuly, keďže je to veľká firma. V tejto chvíli zástupcovia U.S. Steelu hovoria, že zvýšia počet zamestnancov, nevedia však presnejšie odhadnúť počty nových ľudí.

O kúpu košických železiarní sa donedávna zaujímali firmy z Číny a predtým hovorilo sa tiež o záujemcoch z Ukrajiny a Ruska. Podnik však následne začal dosahovať vysoké zisky a začalo sa špekulovať, že pre amerického investora nie je výhodné oceliarne predať. A to napriek tomu, že americký prezident Donald Trump lákal investora, aby viac investoval v USA.

Kapacita novej linky v košických oceliarňach bude približne 100-tisíc ton výrobkov ročne. Výstavba začne v polovici tohto roku. Linka by mala byť uvedená do prevádzky v poslednom štvrťroku budúceho roka.

Nová linka umožní vyrábať moderné kremíkové elektrotechnické ocele bez orientácie zrna (NGO). Má pomôcť uspokojiť narastajúci záujem o automobily a generátory. Linka doplní už existujúcu linku pre spracovanie NGO ocelí v U. S. Steel Košice. „Novú linku pre elektrotechnické NGO ocele vybudujeme ako reakciu na zvyšujúci sa dopyt zákazníkov po vysokokvalitných elektrotechnických NGO oceliach,” uviedol prezident USSK James E. Bruno.



Nová investícia zdôrazní postavenie Slovenska ako lídra európskeho oceliarskeho priemyslu, povedal prezident USSK James E. Bruno.

Investícia je podľa neho dôležitou zložkou dlhodobej stratégie zlepšovania a diverzifikácie výrobných kapacít. „S touto investíciou zaujmeme pevné postavenie dodávateľa,“ dodal Bruno. Odbyt podstatnej časti objemu výroby novej linky už má košická oceliareň zmluvne dohodnutý so strategickým zákazníkom. „Som pevne presvedčený, že tieto správy zdôraznia postavenie Slovenska ako lídra európskeho oceliarskeho priemyslu,“ konštatoval Bruno.

Investícia U.S. Steel do linky súvisiacej s elektromobilmi je dobrou správou pre automobilový priemysel na Slovensku. Produkcia automobilových závodov Volkswagen Slovakia, PSA Group Slovakia, Kia Motors Slovakia a Jaguar Land Rover Slovakia dosiahla vlani spolu viac ako 1 080 000 vozidiel, čo je najvyššie číslo v histórii Slovenska. Automobilový priemysel je dlhé roky motorom slovenskej ekonomiky. V minulom roku podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcií dosiahol 46,8 percenta a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 percentami.

Ak si Slovensko chce tieto údaje udržať, musí viac naskočiť na vlnu elektromobility. Lenže tieto investície sa doteraz viac darilo získavať susednému Poľsku a Maďarsku. Slovensku sa v posledných rokoch nedarilo získať ani automobilové investície zamerané na výskum a vývoj. Nemecká automobilka BMW testovacie centrum na výrobu autonómnych vozidiel aktuálne buduje v Českej republike. Operačné stredisko so 100 inžiniermi sa zas automobilka Jaguar Land Rover rozhodla zriadiť v susednom Maďarsku a to napriek tomu, že na Slovensku len koncom minulého roka ukončila výstavbu nitrianskeho závodu.

Investícia U.S. Steel, ktorá súvisí s elektromobilmi, môže byť prelomovou. „Na vyrobenie elektromobilu potrebujete oveľa menej súčiastok a zároveň nepotrebujete taký dlhý čas na výrobu ako pri dieselových a benzínových vozidlách. Postupom času tak elektromobily zrušia v automobilovom priemysle približne 30 percent pracovných miest,“ upozornil začiatkom tohto roka Alexander Matušek, prezident Združenia automobilového priemyslu SR.

VIDEO: Slovensko potrebuje ďalšie investície v oblasti výroby áut na elektrinu, upozornil ešte minulý týždeň Alexander Matušek, prezident Združenia automobilového priemyslu SR. Nová investícia U.S. Steel je v súlade s týmito zámermi.