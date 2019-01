Globálne firmy založili alianciu pre boj s plastovým odpadom

Firmy prisľúbili vynaložiť na to počas najbližších piatich rokov 1,5 miliardy dolárov, informovala agentúra Reuters.

Aliancia (Alliance to End Plastic Waste) chce finančné prostriedky investovať do odpadovej infraštruktúry, najmä v Afrike a Ázii, do technológie recyklácie a opätovného využitia odpadov, ale chce ich venovať aj na vzdelávanie vlád i miestnych spoločenstiev a na vyčistenie vysoko znečistených oblastí.

Podľa zistení AEPW okolo 90 percent odpadkov prináša do svetových morí iba desať riek a viac ako polovica plastového odpadu pochádza z piatich ázijských krajín: Číny, Indonézie, Filipín, Thajska a Vietnamu.

Žiadna z popredných čínskych chemičiek a výrobcov plastov, ako sú Sinochem, ChemChina alebo Sinopec, v aliancii nie sú, ale rokovania o ich začlenení podľa hovorcu AEPW pokračujú.