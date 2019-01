Trináste platy riskujú ďalší nezdar

Po vlaňajšom fiasku daňovo zvýhodnených 13. a 14. platov sa chystá úprava prísnych podmienok. Z legislatívy by mala vypadnúť podmienka výšky 13. platu v minimálnej sume priemernej mesačnej mzdy pracovníka, čo bolo pre firmy priveľa.

SNS navrhuje sumu 500 eur. Ani to však novinke nezaručuje úspech. Firmy si chcú samy určovať, aké odmeny zamestnancom vyplatia, a diktát od štátu sa im nepáči.

„Zmena, s ktorou prichádzame, je výsledkom vyhodnotení pripomienok z aplikačnej praxe,“ tvrdí jeden z predkladateľov, poslanec za SNS Radovan Baláž. Výsledkom by malo byť podľa neho také zjemnenie podmienok na výplatu 13. platu, aby čo najviac zamestnancov dostalo tento benefit od svojich zamestnávateľov. "V tejto fáze sa zmena bude týkať iba 13. platov,“ dodáva Baláž. Pre 14. plat tak zostáva podmienka priemernej mzdy. "V budúcnosti nevylučujeme a budeme sa usilovať zmäkčiť podmienky aj pre 14. platy,“ povedal Baláž. O novele zákona o dani z príjmov by mal na najbližšej schôdzi rozhodovať parlament. Platiť by mala už od 30. apríla tohto roka.

Zaváži oslobodenie odmeny od dane z príjmov?

Firmy sa vlani o zvýhodnené 13. platy veľmi netrhali. Peniaze s úľavami v júni vyplatila svojim ľuďom len jedna firma. Zložité pravidlá sa ani po chystanej zmene výrazne nezjednodušia. Úľavu tak aj tento rok bude môcť dostať len zamestnanec, čo odrobil vo firme aspoň dva roky. Je možné, že zaváži oslobodenie odmeny od dane z príjmov od tohto roka. Na účte by tak človek tento rok mohol dostať pri výške odmeny 500 eur až 450 eur v čistom.

"Uvidíme, ako sa tieto zmeny ukážu v praxi, je možné, že táto zmena bude zamestnávateľov viac motivovať k vyplácaniu 13. platu,“ pripúšťa hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Špániková. Legislatíva o 13. a 14. plate je však podľa Špánikovej stále veľmi zložito nastavená. "Zákon pri vyplácaní 13. a 14. platu stanovuje určité podmienky, ktoré môžu niektorým podnikateľom komplikovať uplatnenie tohto druhu benefitu,“ hovorí Špániková. Na mysli má práve podmienku odrobených rokov či oslobodenie len do sumy 500 eur.

Zmena pravidiel pre 13. platy sa však pozdáva spoločnosti Volkswagen Slovakia. No i tak rovnako ako vlani bude odmeny vyplácať podľa aktuálnej kolektívnej zmluvy. "Uvítali by sme, ak by bolo tak 13. ako aj 14. plat možné daňovo zvýhodniť tak pre zamestnancov, ako aj pre firmy,“ povedal hovorca spoločnosti Volkswagen Slovakia Michal Ambrovič. "Radi sa zúčastníme konzultácií navrhovateľov a zástupcov zamestnávateľov k všeobecne prospešnému zneniu novely tohto zákona,“ dodal Ambrovič.

Vlani možnosť vyplatiť odmeny navyše s úľavami nevyužil ani Slovnaft. Kolektívna zmluva totiž umožnila vyplatiť peniaze navyše viacerým zamestnancom, ako keby spoločnosť išla podľa novely Zákonníka práce. Slovnaft vypláca podľa jeho hovorcu Ladislava Procházku svojim zamestnancom na základe platnej kolektívnej zmluvy vianočnú odmenu, ktorá je vnímaná ako 13. plat. "Táto odmena je vyplatená vo výške jedného mesačného platu daného zamestnanca,“ hovorí. Okrem toho Slovnaft na základe kolektívnej zmluvy vypláca zamestnancom aj výkonnostnú odmenu. K návrhu z dielne národniarov sa spoločnosť vyjadrovať pred schválením nechcela. Téma je podľa Procházku diskutovaná na úrovni zamestnávateľských zväzov.

Neisté je využitie tejto úpravy aj v predajniach siete Coop Jednota. "Každé z našich regionálnych spotrebných družstiev a logistických centier je však samostatným právnym subjektom so svojou vlastnou mzdovou politikou,“ hovorí generálny riaditeľ Coop Jednota Ján Bilinský. Závisí tak od regionálnych špecifík pracovného trhu, no zaváži aj produktivita práce v predajni či v logistickom centre.

Spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) nevypláca 13. ani 14. plat. "Odmeňovacia politika spoločnosti okrem základného platu a bohatej ponuky benefitov obsahuje výkonnostnú odmenu, ako aj mimoriadny bonus v závislosti od plnenia hospodárskych výsledkov spoločnosti,“ povedala hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová. Výška odmeny závisí od plnenia individuálnych cieľov, dodala.

Vlani o vyplatení 13. platov s úľavami uvažovala spoločnosť Kia Motors Slovakia. Napokon to nespravila. Firma totiž nevedela splniť náročné podmienky, hoci suma všetkých bonusov, čo vypláca, prevyšuje sumu na 13. a 14. platy. Automobilka vypláca každý štvrťrok bonus pri dosiahnutí výrobného plánu, letný bonus vyplatený v júli, vianočný bonus vyplatený v decembri. Okrem toho ešte koncoročný bonus pri dosiahnutí výrobného plánu, ktorý sa vypláca k decembrovej výplate – teda v januári.

Zmeny v úľavách na 13. a 14. plat

Novela Zákonníka práce zaviedla od roku 2018 možnosť vyplatenia 13. a 14. platu postupne oslobodených od daní a odvodov. Museli však byť vyplatené najmenej vo výške priemernej mzdy zamestnanca.

Od 30. apríla 2019 by 13. plat s úľavami mohol byť v sume 500 eur.

Trinásty plat musí byť vyplatený v májovej výplate – teda v júni. Nárok naň majú len tí, čo vo firme odrobili dva roky.

Tento rok bude 13. plat oslobodený od zdravotných odvodov a dane z príjmu. Na účte by tak ľudia mohli z hrubej sumy 500 eur uvidieť okolo 450 eur v čistom.

Na 14. plat majú nárok zamestnanci, čo odpracovali vo firme štyri roky a bol im vyplatený 13. plat.

Tento december bude 14. plat prvýkrát plne oslobodený – na účet by tak z 500 eur v hrubom prišlo 500 eur v čistom.

VIDEO: Premiér Pellegrini sa v decembri po schválení historicky prvého vyrovnaného rozpočtu vyjadril, že rozpočet umožní splniť všetky sľuby, ktoré vládna koalícia dala občanom. V rozpočte sú zahrnuté aj daňové úľavy na 13. platy.