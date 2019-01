Slovensko začína uvoľňovať frekvencie pre mobilné siete 5. generácie

Potrebu vykonania týchto zmien si vyžiadalo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, podľa ktorého musí SR umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G). Aj po vykonaných zmenách zostane doterajší rozsah digitálneho pozemského TV vysielania zachovaný. RÚ o tom informoval vo štvrtok.

Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz sú v SR používané na digitálne pozemské televízne vysielanie. RÚ intenzívne komunikoval so spoločnosťou Towercom o predčasnom uvoľnení frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. Táto spoločnosť aktuálne frekvencie používa v 1. – 4. celoplošnej digitálnej televíznej sieti („MUXe“). RÚ vypracoval plán zmeny terestriálnych prevádzkových povolení, ktorý spočíva v zmene pridelených frekvencií tak, aby bolo riadne a včasne zabezpečené splnenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia EÚ o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v EÚ.

Slovenská republika v zmysle požiadaviek z tohto rozhodnutia EÚ do 30. júna 2020 umožní využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Frekvencie z pásma 700 MHz sa budú využívať najmä na budovanie mobilných sietí piatej generácie (5G).

Členské štáty EÚ mali povinnosť do 31. decembra 2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ. RÚ v roku 2017 uzavrel všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií so všetkými susednými krajinami (Česká republika, Poľská republika, Rakúska republika, Maďarská republika a Ukrajina), čím naplnil požiadavky z rozhodnutia EÚ. Bez uzavretia týchto dohôd by Slovensko nemohlo prideliť frekvencie z pásma 700 MHz pre budovanie sietí piatej generácie (5G).

Regulačný úrad upozornil, že všetky zainteresované strany vrátane spotrebiteľov a užívateľov môžu vyjadriť svoje stanoviská k navrhovaným zmenám do 18. februára 2019. Oznam o zámere vykonať zmenu v existujúcich terestriálnych prevádzkových povoleniach vydaných spoločnosti Towercom je dostupný na webe https://www.teleoff.gov.sk/konzultacie/.