Maďarské Audi štrajkuje, zarábajú v ňom menej ako Slováci

Štrajk vyhlásil Nezávislý odborový zväz Audi Hungaria (AHFSZ) po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť mzdovú dohodu so zamestnávateľom. Odborári v decembri predložili požiadavku, v ktorej okrem iného uviedli, že mzdová dohoda by sa mala týkať jedného roka, že základná mzda s aplikovaním kombinovaného rastu by mala dosiahnuť 18 %, najmenej však 75.000 forintov (234,32 eura).

Vyjednávanie o mzdách pre tento rok sa začalo vlani v septembri. V stredu ponúkla spoločnosť odborárom nový mzdový návrh, ktorý okrem pôvodného návrhu rastu miezd o 10 % s platnosťou od 1. januára tohto roka a o ďalších 10 % od 1. januára 2020 obsahoval aj ďalšie bližšie nešpecifikova­né prvky.

AHFSZ upozornil, že vo všetkých výrobných závodoch skupiny Audi v Európe sú platy vyššie než v Maďarsku: na Slovensku o 28 %, v Českej republike o 15 %, v Poľsku o 39 % a v Belgicku sú mzdy až 3,6-násobne vyššie než v Győri.