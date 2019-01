Slovenskí potravinári sa prezentujú na prestížnom veľtrhu v Berlíne

„Medzinárodný veľtrh Grüne Woche je sviatkom potravinárov z celého sveta. O pozornosť 400-tisíc návštevníkov súperí v Berlíne viac ako 100-tisíc produktov. Vlani sme sa presvedčili, že vrátiť národný stánok Slovenska na tento veľtrh po dlhej 11-ročnej pauze malo zmysel. Tento rok prichádzame s prepracovanejšou národnou expozíciou, pod ktorou sa budú prezentovať štyria špičkoví slovenskí výrobcovia. Zelený týždeň je pre nich jedinečnou príležitosťou ukázať svoje kvality a nazbierať obchodné kontakty,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Národný stánok v Berlíne sa rozprestiera na ploche 126 metrov štvorcových. Okrem slovenských potravín prezentuje aj krásy Slovenska a kultúrne bohatstvo SR. Stánok zastrešuje Banskobystrický pivovar, a.s., firmu HO&PE FAMILY, s.r.o., ktorá vyrába a distribuuje mrazený, chladený a suchý tovar, spoločnosť MILSY, a.s., vyrábajúcu mliečne produkty a firmu Minit Slovakia, s.r.o., ktorá produkuje mrazené pekárenské výrobky.

„Slovensko exportuje do Nemecka výrazne menej agropotravinárskych výrobkov v porovnaní s objemom, ktorý sa k nám dováža z nemeckého trhu. Podľa zatiaľ dostupných štatistických údajov sme za január až október 2018 dosiahli s Nemeckom pasívne saldo agrárneho obchodu v hodnote 339 miliónov eur. Nemecký trh je napriek tomu pre našu krajinu zaujímavý. Je tu priestor na uplatnenie surovín, polotovarov a najmä výrobkov s vyššou pridanou hodnotu, ako sú syry, čokoláda, cukrovinky, sladový výťažok, pekárenské výrobky či nápoje. Prítomní slovenskí výrobcovia majú teda veľký potenciál osloviť svojím sortimentom,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský.

Svetový veľtrh poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva Internationale Grüne Woche sa koná od roku 1926. Podujatie je prístupné pre odbornú aj laickú verejnosť, pričom ročne pritiahne približne 400-tisíc návštevníkov. Na výstavnej ploche 115 000 metrov štvorcových sústreďuje viac ako 1 700 vystavo­vateľov, jeho súčasťou sú národné expozície výrobcov, dodávateľov a obchodníkov z celého sveta. Veľtrh je nielen príležitosťou nadviazať medzinárodné kontakty, ale aj kulinárskym zážitkom sprostredkovaným cez ochutnávky národných a regionálnych špecialít.

Sprievodným podujatím je kongres Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), na ktorom sa každoročne zúčastňujú ministri pôdohospodárstva z celého sveta. Veľtrh potrvá od 18. do 27. januára 2019.