VIDEO: Taxíky po novom bez poistky a taxametrov

VIDEO: Pozrite si video TV Pravda, v ktorom vyslovuje svoj názor na nové pravidlá pre fungovanie taxíkov šéf Fun Taxi.

Z novely zákona konkrétne vypadla pre taxikárov povinnosť „byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám". Naopak, do novely zákona pribudla povinnosť poistenia pri prepravovanom tovare.

„Ak sa toto poistenie vypustilo, mali na to kompetentní určitý dôvod. To, že to nebude povinnosť, nemusí ale znamenať, že vodiči vykonávajúci prepravu osôb nebudú mať takýto, prípadne iný druh poistenia. Myslíme si, že je to v ich záujme byť poistení. Našich vodičov preto budeme motivovať, aby istý druh poistenia mali pre prípad, že sa niečo nepredvídané stane,“ informuje taxi spoločnosť Hopin. Pre taxikárov, tak ako aj pre ostatných prevádzkovateľov osobných motorových vozidiel ostáva povinné zmluvné poistenie. To kryje v prípade potreby aj zranenia spolucestujúcich.

„Zmenu zákona vnímame pozitívne a sme radi, že sa podarilo nastaviť jednotné podmienky pre všetkých prevádzkovateľov služieb v preprave osôb na Slovensku. V Hopine vieme, že podnikať v medziach zákona sa dalo aj bez zmeny. V konečnom dôsledku ukáže až prax, nakoľko je táto novela prínosná a kontrolovateľná,“ uviedla spoločnosť Hopin, ktorá v súčasnosti prevádzkuje v Bratislave taxislužbu v rámci aktuálne platných zákonov.

Prvou alternatívnou taxislužbou v Bratislave bola spoločnosť Uber. Tej však súd v minulom roku zakázal činnosť. Spoločnosti Taxify, ktorá funguje na rovnakom princípe ako Uber, súd prevádzku nezakázal. V minulom roku dokonca začala svoje služby po Bratislave ponúkať aj v Košiciach. Mnoho vodičov alternatívnych taxislužieb nespĺňa aktuálne platné podmienky. Chýba im platná koncesia, označenie vozidla a taxameter.

„Oceňujeme aktivitu ministerstva dopravy, ktorá vedie k zlepšeniu momentálnej situácie na trhu prostredníctvom zmien, ako je napríklad využívanie aplikácie namiesto taxametra. Podporujeme to, aby legislatíva na Slovensku zabezpečovala jednotné pravidla pre všetky spoločnosti na trhu založené na minimálnych nárokoch pre vstup na trh a nízkych administratívnych záťažiach,“ informuje Roman Sysel, country manager spoločnosti Taxify pre Slovensko a Česko.

Taxikárom od apríla odpadne povinnosť používať taxameter. O cene bude môcť rozhodovať aj aplikácia. Taxislužby rovnako nebudú potrebovať dispečingy, ako ich poznáme v súčasnosti. Dispečing bude môcť oficiálne nahradiť napríklad digitálna platforma. Novela zákona takisto vypúšťa povinnosť bezúhonnosti pre vodičov. Upravuje podmienky odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov a vodičov taxislužieb. Zo zákona vypadáva aj finančná spôsobilosť prevádzkovateľa.

Alternatívne taxislužby sú vo všeobecnosti vnímané ako lacnejšie v porovnaní s tradičnými taxíkmi. Minimálna cena jazdného je často výrazne nižšia, akú ponúkajú oficiálne taxislužby. Alternatívni poskytovatelia používajú plávajúce sadzby za kilometer jazdy. V prípade vysokého dopytu cena jazdného stúpa. Odvoz tak môže vyjsť drahšie ako bežným taxíkom.

Naopak, dôveru v tradičné taxislužby oslabujú množiace sa prípady nepoctivých taxikárov, ktorí za krátku jazdu pýtajú desiatky eur. V decembri sa v Bratislave objavil prípad, keď si taxikár od cestujúceho vypýtal za približne 13-kilometrovú jazdu 95 eur. Títo taxikári väčšinou nepatria pod žiaden dispečing. Na dverách síce majú zverejnený cenník, no ten si cestujúci nevšimnú.

Používanie aplikácie na privolanie auta má svoje výhody. Zákazník vidí odhad ceny cestovného. Zároveň má prehľad o tom, kde sa jeho auto nachádza, aké auto po neho príde, a aké hodnotenie má konkrétny vodič.

Proti alternatívnym taxislužbám protestujú taxikári po celom svete. V minulosti Uber zakázali aj v Brne alebo v Londýne. V Bratislave aj v Prahe taxikári protestovali proti fungovaniu služieb, ktorých vodiči obchádzali zákon a nespĺňali potrebné náležitosti.