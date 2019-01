Vzájomný obchod Slovenska s Nemeckom dosahuje 27 miliárd eur

Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré majú s Nemeckom aktívnu obchodnú bilanciu. Vzájomný obchodný obrat dosahuje 27 miliárd eur, čo je aj pre mnohých Nemcov, keď sa to dozvedia, značným prekvapením.

Znamená to, že Nemecko je pre Slovensko kľúčovým partnerom a je dobré, že vzájomné obchodné vzťahy posilňuje aj poľnohospodársky a potravinársky sektor, o to viac, že nemecký trh je mimoriadne náročný a uplatniť sa môžu len špičkové výrobky. Uviedol to pri príležitosti otvorenia národného stánku Slovenska na medzinárodnom veľtrhu Grüne Woche, ktorý sa v piatok začal v Berlíne, veľvyslanec SR v Nemecku Peter Lizák.

Na druhej strane, ako povedal pre TASR Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovensko exportuje do Nemecka výrazne menej agropotravinárskych výrobkov v porovnaní s objemom, ktorý sa na Slovensko dováža z nemeckého trhu.

„Podľa zatiaľ dostupných štatistických údajov sme za január až október 2018 dosiahli s Nemeckom pasívne saldo agrárneho obchodu v hodnote 339 miliónov eur. Nemecký trh je napriek tomu pre našu krajinu zaujímavý. Je tu priestor na uplatnenie surovín, polotovarov, a najmä výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, ako sú syry, čokoláda, cukrovinky, sladový výťažok, pekárenské výrobky či nápoje. Prítomní slovenskí výrobcovia majú teda veľký potenciál osloviť svojím sortimentom,“ uviedol Lapšanský. Podľa neho práve takéto podujatia, akým je Grüne Woche, sú miestom na prezentáciu špičkových výrobkov slovenských potravinárov.