Taliani váhajú, či dokončiť trať pre rýchlovlak do Francúzska

Talianska vláda chce do konca mája rozhodnúť, či dokončí projekt vysokorýchlostnej železnice medzi francúzskym mestom Lyon a Turínom na severe Talianska. Uviedol to taliansky minister dopravy Danilo Toninelli.

Projekt vyvoláva rozkoly vo vládnej koalícii. Toninelli, vysokopostavený člen protisystémového vládneho Hnutia piatich hviezd, ktoré už roky vystupuje proti projektu, však zároveň dodal, že nebude považovať rozhodnutie pokračovať v ňom za politickú porážku.

Takzvaný projekt TAV je jedným z najväčších európskych projektov v oblasti infraštruktúry. Rím však minulý rok vyzval na zmrazenie práce na výstavbe trate, aby mohol preskúmať jej vplyv na verejné financie.

Táto otázka vyvoláva obrovské napätie vo vládnej koalícii, pretože ďalšia z vládnych strán, pravicová Liga Severu, chce trať pre rýchlovlaky do francúzska vybudovať.

Obnovenie práce na železničnom projekte má tak potenciál rozdeliť taliansku koalíciu po ôsmich mesiacoch od nástupu k moci. A to v čase, keď ekonomike hrozí už tretia recesia za desať rokov.

Toninelli médiám povedal, že verí v dosiahnutie dohody oboch strán vládnej koalície o TAV. Dodal, že by nepovažoval za politickú porážku svojho hnutia, ak sa by projekt v hodnote niekoľkých miliárd eur nakoniec dokončil. „Ak v ňom budeme pokračovať, znamená to, že stojí za to. Ja sám potom skontrolujem, či sa neplytvalo peniazmi daňových poplatníkov, a či som preto urobil maximum,“ povedal.

Taliansky premiér Giuseppe Conte medzitým v rozhovore pre štvrtkové vydanie novín La Stampa uviedol, že vláda má na stole aj alternatívny a lacnejší projekt vysokorýchlostnej železnice medzi Talianskom a Francúzskom.

Talianska vláda preto požiadala osobitný výbor o analýzu nákladov a výnosov, kým sa rozhodne, či dokončí železničné spojenie, ktoré rozdeľuje vládne strany v krajine.