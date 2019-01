V Európe mohla totálne skolabovať elektrická sieť

„V prepojenej európskej sústave sa efekty šíria po systémoch všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav, a to veľmi rýchlo. Samozrejme sa to prejavilo aj v elektrizačnej sústave SR. Dopad je však predmetom spracovávania informácií od dotknutých subjektov, čo istý čas potrvá,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk vedúci odboru komunikácie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Norbert Deák.

Podľa predbežných informácií na memecko-rakúskych hraniciach zlyhalo meranie na profile medzi spoločnosťami APG a TenneT DE, čo ovplyvnilo riadiace systémy oboch spoločností, ktoré nepracovali správne.

„To však bola pravdepodobne len jedna z celého radu príčin. Javí sa to tak, že na zlome hodín medzi 21:00 a 22:00 došlo k veľkým zmenám výkonu vo viacerých regulačných oblastiach z dôvodu zmeny ceny elektriny, a to v súbehu s inými vplyvmi spôsobilo nedostatok výkonu v celom prepojenom systéme,“ vysvetlil Deák.

Frekvencia 50 Hz je ovplyvňovaná viacerými faktormi a je udržiavaná v tolerančnom pásme plus/mínus 200 mHz. Pri blížiacom sa prekročení tohto pásma sú vykonávané opatrenia na veľkých zdrojoch.

„Avšak riadenie opatrení je rozložené v čase, aby sa predišlo veľkým skokom vo výrobe, čo by situáciu zhoršilo. Jeden z blokov jadrovej elektrárne správne zareagoval a prešiel do režimu ostrovnej prevádzky, čo je režim umožňujúci zvládnuť krízové situácie. To je len jeden príklad, ale ako sme už uviedli, pracuje sa na spracovaní všetkých dopadov,“ podotkol Deák.

Slovenská sústava je jednou z najmenších v prepojenom európskom systéme a je tak ovplyvňovaná tým, čo sa stane inde. Ak by podľa slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy nastal kolaps a následne black-out, mohlo by to mať dopady aj na našu sústavu.

„Veľkosť ohrozenia sa analyzuje na pôde združenia prevádzkovateľov prenosových sústav, bola vytvorená skupina odborníkov, ktorá by mala v krátkom čase predložiť správu o zisteniach príčin,“ konštatoval Deák.

SEPS je stále v rámci možností pripravená na problémy zaznamenané minulý týždeň na nemecko-rakúskych hraniciach. „Dá sa to zvládnuť len nastavením vhodných technológií, ktoré reagujú na znižovanie frekvencie zvýšením výroby elektriny, a to v reálnom čase a bez zásahu obsluhy,“ uviedol Deák s tým, že k takému veľkému poklesu frekvencie by nemalo dochádzať, pretože to znižuje spoľahlivosť dodávky.

„Na takéto situácie sa musíme pripraviť vopred, a to v procese prípravy prevádzky elektrizačnej sústavy v našej regulačnej oblasti, ako aj v celom regióne. Pád frekvencie spôsobil nedostatok výkonu, a tak je potrebné mať k dispozícii dostatok regulačnej výkonovej rezervy,“ uzavrel Deák.