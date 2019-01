VIDEO: Tvrdý brexit by obral Slovensko o miliardy

VIDEO: Pozrite si video TV Pravda, v ktorom svoj názor na zavedenie ciel v prípade tvrdého brexitu vyjadruje profesor Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Peter Baláž.

Export Slovenska do Británie dosahuje ročne takmer päť miliárd eur a tvrdý brexit by ho podľa odhadov stenčil takmer o dve tretiny. Utrpel by slovenský elektrotechnický priemysel, ktorý za Lamanšský prieliv vyváža televízory, monitory počítačov či rozhlasové prijímače. Do Británie putujú ročne aj desaťtisíce áut vyrobených na Slovensku. Na danú produkciu je naviazaných niekoľko tisíc pracovných miest. Tie by s tvrdým brexitom okamžite nezanikli, ale podniky by museli nájsť náhradné trhy.

„Veľká Británia je dôležitým obchodným partnerom pre Slovensko, pričom prognózy hovoria, že po brexite hrozí až 60-percentný pokles exportu do Británie, čo je v exporte ako takom pokles približne o tri percentá,“ povedal generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz. Vzájomný obchod by totiž okamžite zastavila potreba opätovného uznania technických noriem. To by mohlo trvať mesiace až roky, keďže Veľká Británia bude po odchode čeliť žiadostiam miliónov európskych firiem a na zvládnutie tohto náporu nemá dostatok úradníkov. Mnohým firmám v krajnom prípade hrozí nedostatok súčiastok. Podniky sa tento problém už snažia riešiť vytváraním zásob. Príliš veľké zásoby však tiež môžu spôsobiť straty hlavne v prípade, ak by sa EÚ v poslednej chvíli dohodla s Veľkou Britániou na podobe budúcich obchodných vzťahov.

„Spomalenie obchodu firmám prináša okamžité straty. V minulom roku napríklad úradníci nestíhali schvaľovanie prísnejších ekologických noriem, a preto desaťtisíce automobilov nemohlo byť dodaných okamžite k svojim zákazníkom. V prípade tvrdého brexitu to pravdepodobne bude ešte horšie,“ dodal Lasz. Automobilový priemysel by tiež nepotešilo prípadné zavedenie zvažovaných 5-percentných ciel, ktoré môžu znížiť záujem Britov o automobily vyrobené v EÚ. Napríklad Volkswagen Touareg z Bratislavy v cene 50-tisíc libier môže pre clá zdražieť o 2¤500 libier na 52¤500 libier. Na druhej strane, clá by mohli byť rozpustné v rámci marží automobiliek a v prípade drahších vozidiel môže časť britských vodičov akceptovať aj vyššie ceny.

V súčasnej Európskej únii je Veľká Británia hneď po Nemecku druhým najväčším automobilovým trhom. Z domácich závodov je kľúčovým hlavne pre žilinský závod kórejskej automobilky Kia. „Veľká Británia dlhodobo patrí medzi najvýznamnejšie odbytiská našej spoločnosti,“ povedal Jozef Bačé, hovorca Kia Motors Slovakia. Minulý rok smeroval za Lamanšský prieliv približne každý siedmy automobil vyrobený v Žiline. Na prvom mieste s podielom na úrovni 17 percent je Ruská federácia. Najväčšia krajina sveta sa na prvé miesto dostala napriek uvaleným obchodným sankciám. Európske krajiny si nakoniec našli spôsob, ako udržať vzájomný obchod. Aj v prípade tvrdého brexitu mnohí dúfajú, že nakoniec zvíťazí snaha o udržanie vzájomného obchodu. Pretrhanie obchodných vzťahov totiž ublíži EÚ aj Veľkej Británii. Podľa analýzy britského finančného domu Barclays odchod bez dohody zvýši clá na poľnohospodárske produkty v priemere na hodnotu 27 percent a britské potravinárske spoločnosti v nasledujúcom roku prídu o 10,57 miliardy eur. Londýn navyše už dnes práve pre brexit prichádza o štatút finančného mesta sveta. „Vyzerá to tak, že sa veľkým víťazom stane New York. Ten vlani zosadil z prvého miesta centra svetových financií Londýn,“ povedal guvernér rakúskej centrálnej banky Ewald Nowotny pre rakúsky denník Standard. Finančné domy nachádzajúce sa vo Veľkej Británii totiž odchodom z Európskej únie prichádzajú o jednoduchý prístup na európsky finančný trh a z tohto dôvodu sa nové investície presúvajú do New Yorku, Paríža či Frankfurtu nad Mohanom.

Neriadený odchod zasiahne aj Nemecko, ktoré v roku 2016 vyviezlo do Veľkej Británie až 800-tisíc automobilov. Veľká časť dielcov exportovaných automobilov pochádzala práve zo Slovenska. „Naša krajina je jedným z popredných výrobcov karosérií a mnohé z nich po zmontovaní v Nemecku skončia priamo vo Veľkej Británii. Pre zložité obchodné vzťahy je dnes ťažké presne povedať, aké veľké škody spôsobí prerušenie vzájomného obchodu,“ povedal ekonóm z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

Odchod bez dohody môže priniesť razantné posilnenie výroby nitrianskej automobilky Jaguar Land Rover. Aj v prípade tvrdého brexitu sa totiž žiadne clá nebudú vzťahovať na automobily a súčiastky vyrobené v Európskej únii. Lenže pre nedostatok pracovnej sily nemusí Slovensko nakoniec zvládnuť zvýšený nápor zákaziek. „Mnohé priemyselné firmy pôsobiace na Slovensku majú zároveň britských subdodávateľov. V prípade, že by ich po tvrdom brexite mali ambíciu nahradiť slovenskými, hrozí, že pre nedostatok zamestnancov by firmy dielce nestíhali dodávať v súlade s naplánovanou výrobou. V horšom prípade by to prispelo k odchodu zahraničných investorov zo Slovenska do inej krajiny,“ upozornil Lasz.

Finančné trhy aktuálne nepočítajú s možnosťou tvrdého brexitu a veria v dosiahnutie dohody. „No ako to celé nakoniec dopadne, je dnes veľmi ťažké povedať. V Konzervatívnej strane je silné euroskeptické krídlo, ktoré chce z Európskej únie odísť bez dohody pre veľký vplyv Nemecka a Francúzska. No je veľmi ťažké povedať, či sa mu to podarí. Z ekonomického pohľadu by bolo pre všetkých najlepšie, ak by Veľká Británia aj naďalej ostala v Európskej únii,“ uzavrel Baláž. Podľa posledných prieskumov verejnej mienky zotrvanie v Európskej únii podporuje až 56 percent obyvateľov Veľkej Británie. Na druhej strane, za vypísanie druhého referenda je len 8 percent občanov. V hre je aj možnosť posunutia termínu odchodu Veľkej Británie.