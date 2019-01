VIDEO: Namiesto cudzincov dostanú šancu Rómovia

VIDEO: Využijú Rómovia šancu na zamestnanie sa? Pozrite si video TV Pravda.

V časoch extrémneho nedostatku pracovnej sily je čoraz viac firiem ochotných investovať aj do učenia základných hygienických návykov a pravidelného chodenia do práce.

„Nie je to ľahké a fabriky niekedy musia zamestnať aj miestneho vajdu, ktorý má v komunite Rómov prirodzenú autoritu a vie zjednať poriadok. No práve zamestnávanie ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín nám v tomto roku pomôže znížiť mieru evidovanej nezamestnanosti k úrovni 4,5 percenta,“ povedal minister práce Ján Richter. Pre splnenie tohto plánu musí počet evidovaných nezamestnaných v tomto roku klesnúť približne o 15-tisíc ľudí a dosiahnuť hodnotu 123-tisíc osôb.

Na Slovensku nenájdeme Rómov v Policajnom zbore, armáde, štátnych úradoch a nie sú ani v televíznych seriáloch. Práve pozitívne príklady pritom ľudí motivujú k zmene životného štýlu. analytik Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník

Ako prvé ešte koncom minulého roka stavili na zamestnávanie Rómov Železiarne Podbrezová. Fabrika od štátu získala podporu 420-tisíc eur na zamestnanie 50 Rómov. S podporou úradov práce vybraní uchádzači aktuálne vo fabrike absolvujú trojmesačné školenie na vybrané pracovné pozície ako napríklad lisovač rúrkových redukcií, kontrolór či balič. Celé školenie hradí fabrika z vlastných peňazí a štátne finančné zdroje slúžia na pokrytie polovice mzdových nákladov počas doby jedného roka. Samotná mzda rómskych robotníkov bude 872 eur v hrubom, čo je vysoko nad úrovňou minimálnej mzdy, ktorá je aktuálne 520 eur v hrubom.

„Aktuálne o podobný model zamestnávania Rómov prejavili záujem desiatky domácich firiem a v najbližších dvoch mesiacoch nás s nimi čakajú rokovania o možnosti rozbehnutia konkrétnych projektov,“ priblížil generálny riaditeľ úradov práce Marián Valentovič.

Podľa odborníka je problém so zamestnávaním Rómov v nedostatku peňazí aj pozitívnych príkladov. „Na Slovensku nenájdeme Rómov v Policajnom zbore, armáde, štátnych úradoch a nie sú ani v televíznych seriáloch. Práve pozitívne príklady pritom ľudí motivujú k zmene životného štýlu,“ uviedol analytik Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník. Podľa neho je nedostatočná aj podpora 20 miliónov eur za rok pre menej rozvinuté okresy. „Samozrejme, každý projekt na zamestnávanie Rómov je plus, ale na to koľko ľudí žije v osadách, je to stále len kvapka v mori. Podľa odhadov je totiž v segregovaných osadách až 200-tisíc ľudí, a to je obrovské číslo,“ dodal Páleník.

V súčasnosti podniky svoje brány pre nezamestnaných otvárajú hlavne z dôvodu obrovského nedostatku pracovnej sily na západe a severe Slovenska. Miera evidovanej nezamestnanosti v decembri minulého roka dosiahla historicky najnižšiu hodnotu 5,04 percenta. Z úradov práce je do zamestnania pripravených nastúpiť viac ako 138-tisíc Slovákov. Nedostatok pracovnej sily bude v tomto roku čoraz väčším problémom aj pre postupný nábeh výroby nitrianskej fabriky Jaguar Land Rover. „Aktuálne realizujeme nábor približne 800 nových zamestnancov,“ uviedla hovorkyňa Jaguara Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová.

Na Slovensku aktuálne osobné motorové vozidlá vyrábajú fabriky štyroch rôznych automobilových koncernov, ktorých výroba má pomôcť Slovensku zvládnuť aj prípadné spomalene nemeckej ekonomiky a tvrdý brexit. Ten môže podľa ekonómov v tomto roku spôsobiť vážne ekonomické problémy celej Európskej únii aj vo Veľkej Británii. V každom prípade firmy stále riešia nedostatok pracovnej sily a na Slovensku pracuje už takmer 69-tisíc cudzincov.

Väčšinou ide o ľudí z krajín nachádzajúcich sa v Európskej únii a v ich prípade nemôže Slovensko nijako regulovať ich pracovný pobyt. Menšina približne 32¤500 ľudí je z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie ako Srbsko, Ukrajina a Vietnam. Pri týchto ľuďoch umožňuje vláda rýchlejšie vydanie pracovného povolenia len na nedostatkové pozície v okresoch s maximálne 5-percentnou mierou nezamestnanosti.