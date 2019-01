VIDEO: Doprava v Bratislave skolabuje. Pozrite si, čo vás čaká

Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta môžu od polovice februára nechať svoje autá rovno doma. V Bratislave sa naraz začne s prestavbou križovatky Prievoz a Ulice Mlynské Nivy. Súvisí to s budovaním nových výškových budov a autobusovej stanice, ako aj s výstavbou diaľničného obchvatu Bratislavy.

VIDEO: Pozrite si čo hrozí doprave v Bratislave a čo na to hovorí primátor.

Primátor Matúš Vallo vyzýva obyvateľov hlavného mesta, aby začali viac používať mestskú hromadnú opravu (MHD). Doprava v širšom centre mesta bude výrazne spomalená. „Rondel pod Prístavným mostom bude prebudovaný. Nie je to možné robiť cez víkendy a v noci. Na Mlynských Nivách sa bude budovať podzemný kruhový objazd, ktorý nie je možné robiť počas čiastkovej premávky,“ povedal primátor Vallo, ktorý naznačil, že bývalé vedenie mesta dopravné obmedzenia vraj pre blížiace sa voľby odkladalo.

Dopravné obmedzenia v Bratislave od 15. februára Ulica Mlynské Nivy bude neprejazdná.

Uzatvorený bude rondel pod Prístavným mostom v križovatke Prievoz.

Na Gagarinovej ulici pribudne v každom smere jeden buspruh.

V smere von z mesta bude na Gagarinovej ulici pre osobné autá prejazdný len jeden pruh.

Mesto pripravuje záchytné parkoviská pre autá prichádzajúce z juhovýchodnej strany.

Plán posilnenia MHD nie je. Kapacita sa bude zvyšovať operatívne.

Mlynské Nivy budú neprejazdné rok.

Prestavba križovatky Prievoz bude mať šesť etáp.

Najväčší nápor dopravy sa očakáva na uliciach Gagarinova a Prístavná. Výrazne budú postihnuté všetky mestské radiály ako Trnavská cesta a Rožňavská cesta spolu s Vajnorskou a Bajkalskou ulicou. Mesto chce do polovice februára vybudovať záchytné parkoviská a preferovať MHD. Presné plány na zvýšenie počtu spojov alebo kapacity mesto neodhalilo. Hromadná doprava má podľa Valla v danej zóne voľnú hodinovú kapacitu vo výške 1 700 cestujúcich. V prípade potreby mesto dokáže operatívne zvýšiť kapacitu o ďalších tisíc cestujúcich za hodinu.

Na Gagarinovej ulici pribudnú dva vyhradené jazdné pruhy pre autobusy. V smere do mesta vznikne tzv. buspruh pridaním tretieho pruhu k už existujúcim dvom jazdným pruhom. V smere von z mesta sú v súčasnosti dva jazdné pruhy. Jeden z nich bude od polovice februára vyhradený pre verejnú dopravu. Autá tak budú môcť využívať len jeden jazdný pruh. Dopravné zápchy je tak možné očakávať v celej dĺžke Gagarinovej ulice až po jej začiatok pri Prievozskej ulici.

V Bratislave sa začne s prestavbou križovatky Prievoz a Ulice Mlynské Nivy. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Polícia zároveň plánuje zvýšiť dohľad nad tým, aby vodiči neoprávnene nepoužívali vyhradený jazdný pruh pre autobusy. Personálne majú bratislavským policajtom pomôcť policajti z iných krajov. Polícia zároveň plánuje monitorovať situáciu aj zo vzduchu prostredníctvom vrtuľníka. „MDH by po Gagarinovej ulici medzi vrakunským cintorínom a Mierovou ulicou mala v špičke prejsť za 6 minút,“ tvrdí Vallo.

V oblasti Mlynských Nív mesto zriadilo pre MHD samostatnú obchádzkovú trasu, ktorá bude viesť po Páričkovej ulici. Osobná doprava smerujúca do centra mesta bude využívať Landererovu ulicu. „Páričkovu ulicu otvoríme tak, že sa v nej bude dať pohybovať v dvoch smeroch,“ dodáva Vallo. Rezidenti, ktorí v súčasnosti parkujú na danej ulici, majú dostať parkovacie miesta v podzemných garážach spoločnosti HB Reavis, ktorá je zodpovedná za výstavbu novej autobusovej stanice. Primátor tvrdí, že mesto sa rozhodlo uprednostniť hromadnú dopravu preto, že väčšina Bratislavčanov sa v danej zóne pohybuje práve MHD.

Mesto plánuje zväčšenie kapacity záchytného parkoviska pri cintoríne Vrakuňa minimálne o sto miest. Aktuálne sa na dané parkovisko zmestí 250 automobilov. Záchytné parkovisko má vzniknúť aj na nevyužívanom priestore na Baltskej ulici. „Spolu by tieto parkoviská mali mať kapacitu vyše 550 áut. "V smere od Mosta pri Bratislave pripravujeme záchytné parkovisko pri železničnej zastávke Vrakuňa,“ informoval primátor Vallo. Všetky tri parkoviská majú byť dostupné od začiatku obmedzení v polovici februára.

Rondel pod Prístavným mostom bude prebudovaný. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Vallo tvrdí, že mesto bude hľadať ďalšie možnosti výstavby záchytných parkovísk. Trojica parkovacích plôch len ťažko pokryje potreby obyvateľov, ktorí prichádzajú do hlavného mesta z juhovýchodnej strany. Parkoviská budú v tesnej blízkosti zastávok MHD. Na križovatke ulíc Vrakunská a Uzbecká pribudnú inteligentné semafory, ktoré budú linky MHD prednostne púšťať do vnútra mesta.

Bratislava spolu s Bratislavským samosprávnym krajom plánuje spustiť informačnú kampaň, ktorá má obyvateľov presvedčiť, aby minimálne na nevyhnutný čas využívali hromadnú dopravu. Ulica Mlynské Nivy bude zatvorená pre osobné autá na jeden rok. Po polroku začne po nej premávať MHD.

Prestavba križovatky Prievoz bude prebiehať v šiestich etapách. Nultú etapu konzorcium Obchvat Nula už zrealizovalo. Pôvodne sa mali práce na prvej etape začať na jeseň minulého roka, pričom práce na nej mali trvať do februára.

Vozidlá smerujúce z Prístavného mosta v smere od Petržalky budú môcť aj naďalej využívať zjazd smerom na Bajkalskú ulicu. V danom smere nebude možné odbočiť a pokračovať smerom na Slovnaft a Podunajské Biskupice. V opačnom smere do Petržalky budú vodiči takisto môcť zísť na Bajkalskú ulicu, no smer na Slovnaft bude neprejazdný.

Z Bajkalskej ulice smerom od centra bude možné vyjsť na diaľnicu D1 len smerom do Petržalky. Vozidlá budú môcť pokračovať aj smerom na Slovnaft alebo na Prístavnú ulicu. Výjazd na diaľnicu smerom von z mesta bude uzatvorený. Smerom od Slovnaftu sa autá dostanú ďalej do centra po Bajkalskej ulici a na diaľnicu D1 smerom von z mesta. Odbočiť priamo na diaľnicu D1 v smere do Petržalky nebude možné.