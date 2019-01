Každé siedme auto zo Slovenska ide Britom, tvrdý brexit by robil problémy

Veľká Británia je v súčasnosti tretí najdôležitejší obchodný partner Slovenska v EÚ po Nemecku a Česku. Brexit bez dohody by mal najhorší vplyv na náš automobilový priemysel, keď každé siedme auto vyrobené v SR smeruje na ostrovy. V diskusnej relácií na TABLET.TV to vyhlásil šéfekonóm spoločnosti CentralNic a člen predsedníctva Britskej obchodnej komory v SR Vladimír Vaňo.

„Varovania ekonómov spred dvoch rokov o negatívnych dôsledkoch brexitu sa napĺňajú. Brexit bez dohody by znamenal výrazné naštrbenie vzájomných obchodných vzťahov s EÚ. Viac však poškodí Spojené kráľovstvo, pretože až polovica jeho exportu končí v EÚ. Podiel celkového exportu EÚ na ostrovy je výrazne nižší. V prípade tvrdého brexitu by Veľká Británia čelila ďalšiemu ochladeniu ekonomiky a tým by klesol jej dopyt po dovozoch, čo by sa týkalo aj áut dovážaných zo Slovenska,“ upozornil Vaňo.

Obrovské problémy by nastali predovšetkým v logistickej oblasti, pretože tvrdý brexit by znamenal obnovenie hraničných kontrol zo dňa na deň. „Obnova procedúr na hraniciach bude znamenať mimoriadne zdržanie kamiónovej dopravy, čo firmám spôsobí logistické a časové škody. Postihne to napríklad Holandsku, kde sú hlavné prístavy pre výmenu tovarov medzi Veľkou Britániou a kontinentálnou Európou. Hrozia rady kamiónov dĺžke niekoľko desiatok kilometrov,“ povedal Vaňo.

EÚ a Veľká Británia majú ešte viac ako dva mesiace na to, aby definitívne spečatili dohodu. Podľa Vaňa sú v hre dve scenáre, riadený alebo neriadený, teda tvrdý brexit. „Paradoxne, libra sa v posledných dňoch posilnila a teda aj finančné trhy počítajú s tým, že napokon dôjde k nejakej dohode a nenaplní sa najhorší scenár,“ dodal Vaňo.

VIDEO: Pozrite si video TV Pravda, v ktorom svoj názor na zavedenie ciel v prípade tvrdého brexitu vyjadruje profesor Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Peter Baláž.

Britská vláda už viac nechce posúvať termín odchodu z EÚ a namiesto toho bude presviedčať parlament, aby schválil novú dohodu s Bruselom. V pondelok to počas rokovania v Dolnej snemovni parlamentu vyhlásila britská premiérka Theresa Mayová. Informovala o tom agentúra AP.

Mayová bude podľa svojich slov teraz vo zvýšenej miere komunikovať s vládou aj opozíciou ohľadom ich obáv, týkajúcich sa súčasnej podoby dohody s Úniou. Následne pôjde znova vyjednávať do Bruselu.

Predstavitelia EÚ však v tejto súvislosti už vyhlásili, že súčasnú zmluvu o tzv. brexite nie sú ochotní výraznejšie meniť.

Členovia Dolnej snemovne britského parlamentu minulý utorok pomerom hlasov 432:202 odmietli dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, vyrokovanú Mayovej vládou.

Britský parlament očakáva, že o spôsobe vystúpenia krajiny z EÚ budú poslanci opäť hlasovať 29. januára, a to po širokej rozprave týkajúcej sa vládnych plánov a možných pozmeňovacích návrhov. V prípade tvrdého brexitu vláda SR predloží všetky potrebné zmeny legislatívy do 15. februára. Národnú radu SR zároveň požiada o skrátené legislatívne konanie. Po rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Pellegrini skonštatoval, že 15. februára by mali byť na stole všetky návrhy zákonov, ktoré bude treba zmeniť.

Veľká Británia má opustiť EÚ 29. marca.