Érsek: Zhotoviteľ nevie úsek D1 s tunelom Višňové dokončiť

Skonštatoval to v utorok minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že ministerstvo je pripravené aj na prípadné súdne spory.

Šéf rezortu dopravy podotkol, že v týchto dňoch na stavbe pracovalo okolo 31 ľudí, pričom podľa neho by tam malo v súčasnej situácii pracovať približne 500 zamestnancov.

„Kapacitne táto firma vyčerpala 78 % dní, čo sa týka stavby, ale vyčerpala len okolo 40 % finančných prostriedkov, ktoré sú s touto stavbou spojené. Tam je obrovský nepomer,“ zdôraznil s tým, že ďalšie míľniky budú meškať minimálne rok. „Čiže toto už je na hrane toho, že nestihnú stavbu dokončiť títo zhotovitelia,“ do­dal.

O tom, čo bude s touto stavbou, sa podľa neho rozhodne do konca februára. Ministerstvo hľadá spôsob, ako dokončiť stavbu do roku 2023, kým sú k dispozícii európske fondy. Kroky rezortu sú pritom podľa Érseka konzultované aj s Európskou komisiou (EK). „Keď dôjde k tomu, že sa budeme súdiť, nech sa páči, sme pripravení, ale ide o to, aby ľudia čo najrýchlejšie dostali túto diaľnicu, ktorá je veľmi dôležitá, do prevádzky,“ poznamenal minister.

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala má byť po dokončení dlhý takmer 14 kilometrov, s jeho výstavbou sa začalo v lete 2014. Cena stavebných prác je takmer 500 miliónov eur s daňou z pridanej hodnoty, diaľničný úsek buduje združenie firiem Salini Impregilo a Dúha. Súčasťou stavby je aj 7,5-kilometrový tunel Višňové, ktorý má byť po dokončení najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku.