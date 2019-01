Dohoda o plyne pre Slovensko na 10 rokov?

V pondelok sa skončilo druhé kolo rokovaní s tým, že Rusko sa zaviazalo, že bude pokračovať v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu aj po roku 2019. Práve tento rok mal totiž skončiť dlhodobý kontrakt. O aké objemy plynu však pôjde, nie je stále úplne isté. Táto otázka je kľúčová aj pre nás.

„Je to veľmi dôležité pre energetickú bezpečnosť strednej Európy a pre situáciu na Slovensku,“ povedal po trojstranných rokovaniach medzi úniou, Ruskom a Ukrajinou podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Prítomní na rokovaní boli aj šéfovia plynárenských gigantov ruského Gazpromu a ukrajinského Naftogazu. Poplatky z tranzitu plynu sú podstatné pre ukrajinský aj slovenský štátny rozpočet.

Do májového rokovania si Kyjev aj Moskva majú preštudovať bruselský návrh. Ukrajinskou trasou by každoročne malo prúdiť podľa agentúry TASR do Európy najmenej 60 miliárd kubických metrov plynu. Vlani sa pritom hovorilo minimálne o 40 miliardách kubických metrov ročne. To je však číslo, ktoré experti považujú za úplné minimum. V roku 2017 prepravila Ukrajina 97 miliárd kubických metrov plynu.

Rusi pritom ešte začiatkom minulého roka vyhlásili, že po dostavbe baltskej trasy pôjde cez Ukrajinu len okolo 15 miliárd kubíkov ročne. To by bolo likvidačné. Za Kyjev sa vtedy jasne postavilo Nemecko. Nemecká kancelárka Angela Merkelová povedala, že ukrajinská trasa má byť zachovaná, inak nový plynovod nebude.

V hre je tak stále otázka, o aký objem od roku 2020 naozaj pôjde. „Zachovanie ukrajinského prepravného koridoru je dôležité pre európsku energetickú bezpečnosť, preto vítame, že zainteresované strany na trojstranných rokovaniach hľadajú udržateľné riešenia,“ povedal hovorca spoločnosti Eustream Pavol Kubík. Upozornil však, že rokovania ešte nie sú skončené. "V otázke energetickej bezpečnosti stredoeurópskeho regiónu zostáva pre SR naďalej najvyššou prioritou zachovanie prepravného koridoru vedúceho cez Ukrajinu a prepravy plynu v dostatočných objemoch,“ povedal hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano. Stabilné dodávky energie a energetická bezpečnosť sú totiž kľúčovými predpokladmi pre úspešnú hospodársku politiku, dodal. Závisí od nich podľa Stana aj rast slovenskej ekonomiky. Tá je totiž výrazne závislá od dovozu primárnych energetických surovín.

Májové kolo rokovaní však bude možno v inej zostave. Prezidentské voľby totiž čakajú Ukrajinu, ale aj Slovensko. Otázne tak je aj to, kto bude Európsku úniu zastupovať v prípade, že by terajší eurokomisár uspel v slovenských prezidentských voľbách. Z tohto rokovania by už malo byť jasnejšie, ako bude vyzerať dodávka plynu cez Ukrajinu od roku 2020. "Musia byť nastavené podmienky tak, aby nikto nemal obavy, že budúca sezóna prinesie nejaké komplikácie,“ povedal Šefčovič. Rád by dosiahol stav, aby sa trojstranné rokovania nemuseli opakovať každú jeseň.

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič o rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou v Bruseli o dodávkach plynu do Európy po roku 2019.

Nejasnosti sa stále množia aj okolo nového plynovodu Nord Stream II na dne Baltského mora. Ten už Nemci začali stavať. Nová trasa je však tŕňom v oku Američanov. Tým sa nepozdáva, že Európa bude takto závislejšia od ruského plynu. Okrem toho by radi dodávali viac vlastného skvapalneného plynu. To bola spolu so zvýšením dovozu amerických GM potravín aj jedna z podmienok na stiahnutie hrozby uvalenia ciel na európske autá. Hneď začiatkom tohto roka pohrozil americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell v liste nemeckým firmám, ktoré sa zúčastňujú na budovaní plynovodu Nord Stream II, sankciami, ak sa na projekte neprestanú podieľať.

Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier povedal, že je oprávneným záujmom Ukrajiny, aby aj po sprevádzkovaní baltskej trasy zostala dôležitou tranzitnou krajinou plynu. Navrhol tiež, aby sa v Nemecku vybudovala aj infraštruktúra pre dovoz amerického skvapalneného plynu. „Tento plyn však, prirodzene, musí byť na trhu cenovo konkurencieschop­ný,“ povedal nemecký minister.