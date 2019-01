Bez hranice v Írsku sa colné kontroly môžu presunúť na kontinent

Absencia hranice v Írsku by mohla viesť k colným kontrolám v prístavoch vo Francúzsku alebo v Holandsku, ak Británia opustí Európsku úniu bez dohody o brexite. Uviedli to nemenované zdroje z Dublinu, podľa ktorých toto varovanie odznelo na súkromnom stretnutí predstaviteľov vlády a opozície v utorok večer.

Zdroje naznačili, že je to jedna z možností, teda že hraničné kontroly by sa presunuli z Írska do kontinentálnej Európy.

Hovorca ministerstva zahraničných vecí na otázky novinárov povedal len toľko, že v tejto chvíli je na stole ťažko dosiahnutá dohoda, ktorá prináša zmysluplný brexit a ktorú ratifikovalo 27 členov bloku.

Iný zdroj z Bruselu zase uviedol, že Európska komisia tlačí na írsku vládu, aby vypracovala plán režimu na hraniciach v prípade, že Británia opustí EÚ bez dohody.

Varovný plagát v marci 2018 na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Británie. Na bilborde, ktorý umiestnili miestni aktivisti proti odchodu z EÚ, je varovanie, že ak dôjde k takzvanému tvrdému brexitu, od marca 2019 by mohla byť táto cesta uzavretá. Autor: SITA/AP

Írsko zatiaľ nepredložilo Komisii žiadny návrh, uviedol zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Hovorca Komisie v utorok povedal, že brexit bez dohody by znamenal návrat tvrdých hraníc do Írska.

S blížiacim sa termínom odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ 29. marca a hrozbou, že vystúpi bez dohody, sa otázka, ako sa vyhnúť tvrdej hranici medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko, stáva čoraz naliehavejšou.

Írsky premiér Leo Varadkar minulý rok vyhlasoval, že jeho vláda „nikdy“ nevybuduje hranicu. No zdá sa, že v tomto bode začína ustupovať. Ak by totiž po brexite bez dohody nevznikla hranica na írskych ostrovoch (medzi členom a nečlenom EÚ), mohlo by to znamenať faktickú hranicu medzi Írskom a zvyškom bloku. Táto možnosť bola v utorok nastolená na brífingu vlády s predstaviteľmi opozície, uviedla írska verejnoprávna RTÉ.

EÚ dala jasne najavo, že od Írska sa očakáva, že bude strážiť hranicu s Britániou (Severným Írskom), ktorá sa stane vonkajšou hranicou bloku.