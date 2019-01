Východoslovenská energetika volá po deregulácii cien energií

Firma vo veci regulácie cien energií považuje za optimálne postupné každoročné uvoľňovanie regulácie a následné vyhodnocovanie prínosov. „Pričom sme hovorili nielen o cenovej deregulácii, ale aj o kvalite služieb, rozvoji doplnkových služieb a podobne,“ konštatoval pre portál vEnergetike.sk Ku­lla.

Minister hospodárstva Peter Žiga v rozhovore pre portál vEnergetike.sk pripustil, že na úrovni Európskej komisie sa hovorí o možnom ukončení regulácie cien energií v Európskej únii. „Malo by sa to týkať len domácností, ktoré budú mať inteligentné merače. O tomto sa zatiaľ diskutuje,“ podotkol minister, ktorý je presvedčený, že štát by si mal nechať možnosť určitej regulácie cien energií. „Som zástanca toho, že štát by si mal držať energetiku pod kontrolou, hoci som prívržencom voľnej konkurencie,“ povedal Žiga.

Minister by súhlasil s tým, keby sa deregulácia cien energií dotýkala domácností vybavených inteligentnými meracími systémami. „Keby sa to týkalo len tých inteligentných domácností, ktoré by si chceli šetriť na tom, že si budú tú spotrebu energií na základe inteligentného merača regulovať, tak asi s týmto problém nebude. Ale aby sme to urobili plošne, aj na tie citlivé skupiny obyvateľstva, s tým mám problém,“ konštatoval minister.

Východoslovenskí energetici v minulom roku pocítili, že koncept inteligentnej domácnosti čoraz viac preniká aj na Slovensko. Správnym využitím moderných technológií získavajú zákazníci podľa Kullu lepší užívateľský komfort a môžu znížiť svoje výdavky na energie. „My vidíme najväčší potenciál v oblasti zónovej regulácie vykurovania, preto sme tento produkt ponúkali našim zákazníkom z radov domácností i firiem aj v tomto roku. Teší nás, že zákazníci oceňujú tento produkt, rovnako ako ďalšie naše rady a služby,“ podotkol Kulla.

Podľa spoločnosti Východoslovenská energetika, zákazníci spotrebúvajú viac energií. Pološtátny podnik zaznamenal najmä nárast spotreby elektriny. „Medzi hlavné dôvody patrí zmena v správaní domácností a s tým súvisiace zvyšovanie počtu spotrebičov v domácnostiach. Zákazníkom sme preto aj v tomto roku odporúčali venovať pozornosť energetickej efektívnosti, ktorá má na šetrenie a znižovanie spotreby oveľa väčší dopad ako cena energií, či obmedzovanie sa, vypínanie kúrenia a podobne,“ uzavrel Kulla.

Ceny energií porastú v tomto roku na celom Slovensku. Koncová cena elektriny bude v roku 2019 vyššia v priemere o približne 6 %, čo je v priemere pri tarife DD2 a ročnej spotrebe 2,2 megawatthodín o 22,50 eura za rok viac ako v minulom roku.