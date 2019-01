Česi vlani vyrobili rekordný počet áut, jeho prekonanie neočakávajú

Výroba áut v Česku v tomto roku pravdepodobne už ďalej neporastie a zrejme neprekoná minuloročný rekord 1,44 milióna vyrobených vozidiel. Odvetvie naráža na kapacitné i ekonomické limity a čaká ho transformáciea Uviedol to prezident Združenia automobilového priemyslu (AutoSAP) Bohdan Wojnar.

„Nachádzame sa naozaj v situácii, keď máme za sebou jeden z najdlhších konjunkturálnych cyklov v histórii. Výroba prekonávala rekordy posledných päť rokov v rade a to nemôže trvať do nekonečna. Určité spomalenie rastu sme pritom pocítili už v minulom roku. Tento rok by mohol oscilovať okolo minuloročnej úrovne, čo samo o sebe nemusí byť zlá správa,“ povedal Wojnar.

Automobilkám sa podľa Wojnara pre nedostatok pracovných síl nedarí úplne využiť ekonomický potenciál Česka. Budú preto investovať do väčšieho využitia robotov a automatizácie výroby. Robotizácia a automatizácia ale pomôže vyriešiť nedostatok pracovníkov až s časovým odstupom. Zároveň sa budú automobilky vyrovnávať s prísnejšími ekologickými limitmi, prechodom k elektromobilite, a tiež s nástupom väčšieho prepojenia vozidiel medzi sebou a s okolím cez mobilné siete.

„Podniky budú nútené do ďaleko väčšieho tempa rýchlosti zmien a inovácií, čo ale znamená aj vyššie investície. Ak sa neprispôsobia, tak ich to cunami zmetie,“ dodal Wojnar.

Na tohtoročnej produkcii bude mať okrem limitov na strane výrobcov vplyv aj situácia na trhoch, kde je tiež zrejmé spomalenie. Dopyt tento rok ovplyvní obchodný spor medzi USA a Čínou, brexit alebo spomalenie ekonomického rastu v Nemecku.

Produkcia osobných áut v Česku sa vlani zvýšila o 1,7 percenta na nový rekord 1,437 milióna vozidiel. Rástla už piaty rok za sebou. Export osobných vozidiel medziročne vzrástol o dve percentá, zatiaľ čo domáci dopyt klesol o 1,7 percenta. Oznámilo to Združenie automobilového priemyslu.

Automobilky podľa Wojnara profitovali z pokračujúceho silného dopytu, ale zároveň sa pohybovali na hranici svojej kapacity. „Celkový dopyt ešte rástlol, hoci napríklad v Číne trh po mnohých rokoch klesol. Museli sme sa ale tiež vyrovnávať s regulačným rámcom, napríklad novým spôsobom homologačného merania emisií WLTP,“ podotkol.

VIDEO: Aké autá obľubujú Slováci? Slovensku kraľujú české autá a benzínové motory. Pozrite si video TV Pravda, v ktorom registrácie nových áut hodnotí Pavol Prepjak, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR.