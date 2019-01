Malmströmová verí, že USA nezavedú clá na autá z EÚ

Vyhlásila to vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. Dodala však, že ak by to urobili, Európska únia (EÚ) je pripravená odpovedať.

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že zavedie colné sadzby na dovoz áut z celého sveta, rovnako ako to vlani urobil v prípade hliníka a ocele. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa však s ním minulý rok v júli dohodol na „prímerí“, kým obe strany rokujú o obchodných podmienkach.

Malmströmová, ktorá vo štvrtok vystúpila s prejavom na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, uviedla, že obe strany, USA aj EÚ, sa po dohode Trumpa s Junckerom pokúšajú nájsť spoločnú pozíciu.

„Pokročili sme. Dosiahli sme veľmi významný pokrok,“ vyhlásila a poznamenala, že celý proces je pozitívny, preto si myslí, že by nemalo dôjsť k obojstrannému zavedeniu ciel.

„Ak to však USA porušia, budeme musieť odpovedať. Nechceme to robiť. Ale budeme to musieť urobiť,“ upozornila.

Európsky aj americký automobilový priemysel jasne uviedli, že nechcú 25 % clá, ktoré by poškodili obe ekonomiky, zdôraznila Malmströmová.

Navyše zavedenie colných sadzieb podľa „paragrafu 232“, na ktorý sa Trump odvolával, by znamenalo, že EÚ predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov.

„To nemôžeme nikdy akceptovať. Sme priatelia a spojenci, a nie sme hrozbou pre národnú bezpečnosť. Takže dúfame, že sa to nestane,“ dodala.