Babiš sa stretol so šéfom Applu, chce mať v Prahe prvý Apple Store

Americká spoločnosť Apple by mohla v Prahe otvoriť prvú predajňu Apple Store v strednej a východnej Európe. Uviedol to český premiér Andrej Babiš po štvrtkovej schôdzke so šéfom firmy Timom Cookom v Davose.

Českí predstavitelia rokovali v Davose aj so zástupcami firmy IBM. Podpredseda vládnej rady pre výskum, vývoj a inovácie Karel Havlíček povedal, že Česko a IBM majú záujem na spolupráci pri vývoji umelej inteligencie. Havlíček v tom vidí príležitosť pre otvorenie jedného z najväčších centier pre vývoj umelej inteligencie v Európe.

Podľa Havlíčka by v Česku mohlo vzniknúť podobné centrum pre umelú inteligenciu, aké v spolupráci s IBM vytvára Francúzsko, kde je teraz zamestnaných na 200 ľudí. „Bude to investícia. Nie do budov a nejakých nových palácov, ale investície do know-how, do ľudí,“ povedal Havlíček po stretnutí s viceprezidentom IBM Martinom Schroeter.

Havlíček spoločne s Babišom rokovali tiež so zástupcami Applu o možnom vytvorení Apple Store v Prahe. Podľa Havlíčka by otvorenie Apple Store nadviazalo na českú inovačnú stratégiu. „Sú nadšení z našej inovačnej stratégie, pretože vidia, že mierime medzi technologické lídrov. Vidia, že sme krajinou umelej inteligencie, že tu budujeme špičkové centrá,“ povedal po rokovaní s Cookom a ďalšími zástupcami Applu Havlíček a dodal: „A my hovoríme, že keď chceme byť technologickým lídrom, nie je možné, aby tu nebol Apple Store.“

Babiš nechcel odhadovať, za ako dlho by Apple Store v Prahe mohol vzniknúť. Podľa neho je otázkou aj nájdenie vhodného miesta, pretože firma pre svoje obchody vyžaduje prestížne lokality. Žartom poznamenal, že obchod by mohol vzniknúť na Staromestskom námestí v budove, kde teraz sídli ministerstvo pre miestny rozvoj.

Apple prevádzkuje vo svete približne 400 svojich značkových obchodov. V strednej a východnej Európe žiadny nie je, najbližší z českého pohľadu je v Berlíne.

Babiš, Havlíček a vládny splnomocnenec pre informačné technológie a digitalizáciu Vladimír Dzurilla rokovali v Davose aj s predstaviteľmi americkej firmy AT&T o mobilných sieťach piatej generácie. Podľa Dzurillu rokovania boli vo všeobecnej rovine, diskusia sa viedla okrem iného o aukciách 5G sietí a o investíciách, ktoré je nutné urobiť.

V diskusii o mobilných technológiách bude Babiš pokračovať v Davose aj v piatok, keď sa dopoludnia stretne s predsedom predstavenstva čínskej firmy Huawei Kenom Hu. Pred výrobkami Huawei a tiež ďalšou čínskou spoločnosťou ZTE varoval pred Vianocami český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB), podľa neho môžu predstavovať bezpečnostné riziko.