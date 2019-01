Vláda príliš tlačí na firmy, sťažuje sa Klub 500. Zamestnanci sú drahí

Podľa združenia, ktoré zastupuje spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami, môže Slovensko očakávať po avizovaných zmenách v automobilkách KIA Žilina a Volkswagen Slovakia obmedzovanie výroby a prepúšťanie zamestnancov aj v iných podnikoch. KIA ohlásila prepustenie 27 pracovníkov z výroby dieselových motorov, bratislavský Volkswagen zasa ohlásil zníženie počtu pracovných zmien na linkách vyrábajúcich malé a SUV automobily.

Okrem rastúcich personálnych nákladov Klub 500 kritizuje tiež vysoké ceny elektriny. „V roku 2018 platili slovenské priemyselné podniky tretiu najvyššiu sadzbu za MWh s daňami spomedzi krajín Európskej únie,“ upozornili podnikatelia.

Zamestnávateľom sa tiež nepáčia opatrenia vlády, ktoré zvyšujú náklady a administratívne zaťažujú firmy. K takýmto nesystémovým opatreniam zaradili napríklad rekreačné poukazy, avizované športové poukazy, ale napríklad aj špeciálny odvod pre obchodné reťazce, ktorý podľa nich zvyšuje cenu vstupov napríklad pri závodnom stravovaní. „Rastúce náklady sa negatívne prejavujú najmä vo výrobnom sektore, kde slovenské podniky súperia predovšetkým s konkurenciou z ostatných krajín EÚ,“ tvrdí Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Podľa zamestnávateľov by vláda v čase hospodárskeho rastu mala viac podporovať nové investície, aby sa Slovensko ľahšie vyrovnalo s prípadným ochladením svetovej ekonomiky, alebo ďalšou hospodárskou krízou. „Slovenský priemysel je navyše už len v porovnaní s priemerom EÚ značne podkapitalizovaný, kvôli čomu majú podniky menej zdrojov na kľúčové investície. To vytvára značné riziko straty konkurencieschop­nosti do budúcnosti,“ upozornil Gregor.

Problémy však nemajú iba slovenské podniky. Klub 500 v uplynulých dňoch upozornil listom všetkých europoslancov a eurokomisárov, že nevenujú dostatočnú pozornosť rozvoju a konkurencieschop­nosti európskeho priemyslu. Jedným z hlavných dôvodov sú podľa zamestnávateľov „krátkozraké“ politické rozhodnutia politikov EÚ, napríklad aj momentálne neúmerný tlak na automotive sektor. Z rozhodnutí EÚ tak podľa podnikateľov najviac profituje Čína, ktorá na úkor podnikov únie obsadzuje rýchlo rastúce trhy tretích krajín.

„Tlak na drastické znižovanie emisií pod hrozbou likvidačných pokút tlačí automobilky k urýchlenej elektrifikácii, ktorej ekologické dopady z dlhodobého hľadiska sú diskutabilné. Nehovoriac o vysokých investíciách, na ktoré sa automobilky musia pripraviť,“ dodal Gregor.