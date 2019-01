Drahé, ale zelené. Lode Šamorín - Bratislava majú byť ekologické

Projekt Dunajbus, plánovaná osobná doprava na Dunaji, by mal využívať ekologickejšie varianty lodí. Rezort dopravy o to požiadala Európska únia. Skonštatoval to minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že bude potrebné objednať sedem lodí.

Plavidlá používané na túto formu dopravy by podľa šéfa rezortu dopravy nemali mať dízlový pohon. Únia má totiž požiadavku, aby Slovensko pri tomto projekte rozmýšľalo ekologicky. Do úvahy tak podľa neho prichádzajú buď elektrické alebo iné pohony. „Bude to drahé, ale oni sami to navrhli, keď už teraz niečo také robíme, nech je to ekologické, Dunaj si to zaslúži,“ poznamenal Érsek.

Na projekt Dunajbus je podľa neho z európskych financií vyčlenených približne 65 miliónov eur. Érsek uistil, že proces ide zatiaľ tak, ako má. „Tie lode treba vyrobiť, treba spraviť parkoviská, treba spraviť prístavy, všetko, čo s tým súvisí, to nie je len tak,“ podotkol.

Osobná doprava na Dunaji by mala poskytnúť alternatívu pre cestujúcich a zároveň odľahčiť cesty v Bratislave. O tom, kto bude dopravu objednávať, ešte v súčasnosti nie je rozhodnuté. Podľa Érseka má o to záujem štát aj kraj.