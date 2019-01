MMF varuje Grécko: Nepodľahnite únave z reforiem

Únava z reforiem by v spojení s vonkajšími rizikami mohla ohroziť snahy Grécka pokračovať v silnom hospodárskom raste. Uviedol to v sobotu Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej prvej hodnotiacej správe vydanej po tom, čo Atény vlani v auguste vystúpili z úsporného záchranného programu.

Grécko sa ale zaviazalo pokračovať v hospodárskych reformách predpísaných medzinárodnými veriteľmi aj po tomto dátume, napísala agentúra Reuters.

MMF predpokladá, že sa grécky hospodársky rast tento rok zvýši na 2,4 percenta z vlaňajších 2,1 percenta, ale upozorňuje na pretrvávajúce riziká. „Dedičstvo krízy je stále značné. Zahŕňa vysoký verejný dlh, nevyrovnané hospodárenia domácností a slabú platobnú kultúru,“ píše sa vo vyhlásení fondu.

Napriek hospodárskemu rastu grécky dlh dosahuje 180 percent HDP, čo je najviac v celej EÚ. Najhoršie výsledky v celej únii dosahuje krajina dlhodobo aj v prípade nezamestnanosti, ktorá podľa odhadov gréckej vlády tento rok klesne na 18,2 percenta.

MMF krajine odporúča, aby pripravila podmienky pre zníženie daní, pristúpila k vyšším verejným investíciám a zabezpečila väčšiu pružnosť pracovného trhu. Varuje tiež pred negatívnymi vonkajšími faktormi, ako je možné zníženie objemu medzinárodného obchodu a pokles hospodárskeho rastu u najvýznamnejších obchodných partnerov Grécka.

Grécko čakajú tento rok parlamentné voľby, do nového roka pritom vláda premiéra Alexisa Tsiprasa vstúpila tým, že presadila historickú dohodu so susedným Macedónskom. Dohoda má však v Grécku množstvo kritikov a opozícia to môže využiť v predvolebnom boji na oslabenie pozície vládnej strany. Vláda by podľa MMF napriek tomu aj v predvolebnom roku nemala uhnúť z nastúpenej cesty hospodárskych reforiem.