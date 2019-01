Českí bookmakeri neveria, že brexit prebehne tento rok

Brexit do konca tohto roka veľmi pravdepodobne nebude, britská premiérka Theresa Mayová v tomto období na čele vlády nevydrží. Očakávajú to bookmakeri českých stávkových kancelárií, ktoré ČTK oslovila. Na to, že Veľká Británia opustí Európsku úniu podľa skoršieho rozhodnutia do 29. marca, je vypísaný kurz 4:1.

„Stávky na brexit sú špecifickou disciplínou, zložitejšie už sú snáď len súťaže Miss. Ako táto hra dopadne, v tejto chvíli nevie asi vôbec nikto. Nám z toho vychádza, že do konca marca sa žiadna rozumná dohoda, a teda ani exit, nestihne. A že Theresa Mayová, hoci aktuálne dôveru Snemovne uhájila, do konca roka vo funkcii premiérky skončí,“ uviedol hlavný bookmaker Fortuny Michal Hanák. Aktuálne je na tento variant vypísaný kurz 1,4: 1.

Bookmakeri neveria tomu, že by sa dokonca roka mohlo v Británii uskutočniť nové referendum, kurzy na tento variant sa pohybujú od 1,33:1 v Tipsportu a Chanci po 1,37:1 vo Fortune. Na to, že nové referendum bude, sa dá staviť od 2,75:1 do 3:1.

Na to, že Británia stihne dokonca marca odchod s dohodou s EÚ o podmienkach vystúpenia, sú kurzy od 5:1 do 7:1. O niečo málo pravdepodobnejšie je podľa bookmakerov odchod bez dohody. Na zrušenie aktivácia článku 50 o opustení EÚ sa dá staviť od 8,6:1 do 13:1.

Na opustenie únie od začiatku apríla do konca júna je vypísaný kurz 4:1, brexit v druhej polovici roka je pravdepodobný ešte o niečo menej (5,5:1).

O brexite rozhodli Briti v júni 2016 v referende pomerom hlasov 51,9 ku 48,1. Tento rok v januári poslanci odmietli dohodu o vystúpení Británie z EÚ. Dohodu podporilo 202 zákonodarcov, proti bolo 432. Mayová potom v Dolnej snemovni predstavila plán B, teda návrh ďalšieho postupu. Od poslancov bude okrem iného chcieť objasnenie ich postoja ohľadom spornej írskej poistky. S týmito požiadavkami sa potom chce vrátiť do Bruselu. Zároveň odmietla druhé referendum o EÚ, rovnako ako odloženie brexitu.