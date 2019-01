VIDEO: Slováci sa už do Británie za prácou neženú

Hrozba neriadeného brexitu schladila aj pracovný trh. Počty Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii postupne klesajú. Dole išiel aj záujem našincov vycestovať do tejto krajiny za prácou.

Ukazuje to aj pokles pracovných ponúk na portáli Profesia. Po referende, ktoré rozhodlo o odchode Britov z únie – teda v 3. štvrťroku 2016 – bolo na portáli 216 pracovných ponúk do Veľkej Británie. „Ak toto číslo porovnáme s rovnakým obdobím v roku 2018, zistíme, že ponuka klesla odvtedy zhruba o 65 percent,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Profesia Nikola Richterová. Ešte menej ponúk na prácu vo Veľkej Británii bolo v poslednom štvrťroku minulého roka, dodala Richterová. Obdobie od novembra do konca decembra 2018 totiž prinieslo už iba 49 pracovných príležitostí na prácu v Británii.

Záujem však strácajú aj uchádzači. Reakcií na zverejnené pozície totiž výrazne ubudlo. V druhom štvrťroku 2016 poslali Slováci na inzeráty s prácou v Británii viac ako 4-tisíc životopisov. Po referende však už bolo žiadostí citeľne menej. Na ponuky reagovalo len 2 917 ľudí.

Momentálne sú čísla ešte nižšie. „V tretom štvrťroku 2018 prišlo na pracovné ponuky na Profesia.sk 1 238 reakcií. Oproti obdobiu spred dvoch rokov je to pokles o 58 percent,“ povedala Richterová. Slováci sa podľa nej najčastejšie hlásia na pozície, kde nie je až tak dôležitá znalosť anglického jazyka a nie je požadované vysokoškolské vzdelanie. Preferované sú teda pozície vo výrobe, skladníci a obľúbené sú aj pozície, kde nie je priamy kontakt so zákazníkom. Richterová dodala, že evidujú aj snahu Slovákov dostať sa na lepšie pozície – napríklad v IT sektore alebo pozície obchodných manažérov. Záujem o takéto pozície je však omnoho menší, čo je spôsobené kvalifikáciou uchádzačov.

Britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že vláda zruší poplatok 65 libier. Či to pomôže pracovnému trhu, je otázne. Poplatok mali platiť občania EÚ žijúci v Británii, ak chceli dostať takzvaný štatút usadlíka. Tak im malo byť zaručené, že budú môcť v Británii žiť po brexite aj naďalej.

Mayová tiež predstavila aj plán B pre brexit, ktorý, ako sa momentálne zdá, bude tvrdý. Plán B však zatiaľ spočíva len v ďalšej debate s poslancami a partnermi v EÚ.