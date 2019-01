VIDEO: Žilinská Kia zabojuje novým modelom

Domáce automobilky zažívajú ťažšie časy. Trápia ich nielen prísne emisné normy, ale aj klesajúci záujem o vozidlá s dieselovými motormi. Naftou poháňané automobily sa totiž väčšinou predávali len v Európskej únii. No Brusel pomocou nových predpisov tlačí na čoraz väčší predaj elektromobilov.

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda čo čaká žilinskú fabriku Kie a záujemcov o jej automobily.

„Minulý rok Kia Motors Slovakia vyrobila o 35 percent menej naftových motorov v porovnaní s rokom 2017, pričom dopyt po nich neustále klesá,“ povedal hovorca Kia Motors Slovakia Jozef Bačé. Zmenu preferencií zákazníkov pripisuje nielen sprísňovaniu emisných noriem, ale aj medializovaným informáciám o pripravovaných zákazoch vjazdu vozidiel s naftovým motorom do centier viacerých európskych miest.

V tomto roku žilinská automobilka plánuje získať európskych zákazníkov novou karosárskou verziou obľúbenej Kie Ceed. „V treťom kvartáli predstavíme štvrtú úplne novú karosársku verziu modelovej rodiny Ceed,“ povedal Bačé. Pre nový automobil bude typický vyšší podvozok, ktorý vozidlu dodá takmer dizajn SUV automobilu. V konkurenčnej značke Škoda má zvýšený podvozok napríklad model Scout. Niečo podobné čaká aj štvrtú karosársku verziu Kie Ceed.

V hre je aj spustenie výroby prvého elektromobilu. „V tomto roku tiež budeme pokračovať v elektrifikácii nášho produktového portfólia,“ dodal Bačé. Aktuálne sa v závode vyrába Kia Sportage s mild-hybridnou technológiou. Práve elektrinou poháňané vozidlá sú pre prísne ekologické normy Európskej komisie budúcnosťou európskeho automobilového priemyslu. Už v roku 2025 majú vozidla s nulovými emisiami dosahovať až 15-percentný podiel zo všetkých nových automobiloch predaných v Európskej únii. Navyše do roku 2030 ich má byť 30 percent. O jedenásť rokov by sa tak na Slovensku malo predávať približne 30-tisíc elektromobilov za rok. To môže byť problém. Štedrá štátna podpora vo výške 5-tisíc eur motivovala za rok a pol ku kúpe elektromobilu len 500 Slovákov.

Pre diesle siahli na ľudí

Pre pokles predaja vozidiel s naftovými motormi prepustila Kia Motors Slovakia zatiaľ len 27 ľudí. To sa nepáči miestnym odborom. „Na jednej strane fabrika pre nedostatok pracovnej sily prijme približne 100 cudzincov a na druhej strane prepustí 27 špecialistov zameraných na obsluhu CNC strojov,“ povedal šéf odborov v Kia Motors Slovakia Miroslav Chládek. Práve pre úzku špecializáciu majú ľudia po strate zamestnania problém nájsť si novú adekvátne zaplatenú prácu, dodáva.

Podľa fabriky na zrušenej zmene nepracovali žiadni cudzinci. „Organizačná zmena sa týka výlučne haly na výrobu naftových motorov, pričom na tejto prevádzke nepracujú žiadni zamestnanci zo zahraničia,“ reagoval Bačé. Spoločnosť Kia Motors Slovakia je súčasťou nadnárodnej korporácie, ktorá má svoje prevádzky po celom svete a ku všetkým svojim zamestnancom pristupuje rovnocenne bez ohľadu na ich národnosť, dodal. "Prepúšťanie zamestnancov na základe národnosti odmietame a považujeme za diskriminačné a xenofóbne,“ povedal Bačé. Celkovo v automobilke pracuje približne 3 800 ľudí.

Problémy na trhoch?

Medzi najväčšie exportné trhy spoločnosti Kia Motors Slovakia minulý rok patrila Ruská federácia, kde smerovalo až 17 percent vyrobených automobilov. Na druhom mieste s 15-percentným podielom skončila Veľká Británia, na treťom Nemecko s podielom osem percent. Na všetkých troch trhoch sa však situácia na trhu s autami komplikuje. Ruská federácia stále čelí európskym sankciám pre nezákonnú anexiu polostrova Krym. Veľká Británia zas môže z Európskej únie odísť bez dohody. Následné zavedenie ciel skomplikuje predaj osobných motorových vozidiel. Nemecko po dlhých rokoch stráca dych a momentálne čelí technickej recesii. Tá môže viesť k zníženiu dopytu po nových autách.

Aktuálne sa v žilinskom závode naplno rozbieha výroba najkrajšieho kórejského automobilu Kia ProCeed. Pri tomto modeli pôvodne trojdverový hatchback vystriedal atraktívny shooting brake s nízkou siluetou kabíny. V máji minulého roku automobilka tiež spustila výrobu produktovo zlepšenej verzie Kia Sportage. Celkovo sa v závode vlani vyrobilo 333-tisíc nových automobilov. V porovnaní s rokom 2017, keď Kia Motors Slovakia vyrobila 335 600 oceľových tátošov, ide o mierny pokles približne o 2 600 automo­bilov.